Биткойн рекордно подорожал

По данным CoinDesk, последний раз биткойн превышал уровень $16 000 8 января 2018 года. Причина роста в четверг не была ясна, хотя некоторые эксперты предположили связь с итогами президентских выборов в США.

«Выборы в США помогли BTC пробить барьер в 14 тыс., обе стороны хотят увеличить стимулирование, что положительно скажется на курсе акций, с которыми BTC тесно коррелировал в течение года», — сказал Николас Пелеканос, глава отдела торговли крипто-фирмы NEM

Биткойн, самая известная и самая ценная криптовалюта в мире, в этом году выросла в цене более чем вдвое. Некоторые поклонники криптовалюты говорят, что это связано с беспрецедентной волной стимулов со стороны правительств и центральных банков по всему миру, направленных на борьбу с кризисом коронавируса. По их словам, такие меры обесценивают фиатные валюты, делая биткойн привлекательной альтернативой.