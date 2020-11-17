Двум валютам предрекли скорый взлет в цене

Гегемония американского доллара подходит к концу, инвесторы со всего мира скоро переключатся на две другие весьма неожиданные валюты, сообщает ИА DEITA.RU. Об этом пишет авторитетное западное деловое издание Bloomberg.

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Основываясь на своих прогнозах эксперты из компании Citigroup пришли к выводу, что уже совсем скоро в цене начнут расти австралийский доллар и норвежская крона. Рост их курса будет обусловлен тем, что, как считают аналитики, многие люди захотят начать в них вложиться просто потому, что они привязаны к сырьевым товарам, которые подорожают после восстановления мировой экономики.

Кроме этого, как подчёркивают специалисты, Центральный банк Норвегии настраивается на довольно агрессивную политику, а крона на данный момент пока очень недооценена. Что же касается доллара, то, как полагают эксперты, в ближайшие месяцы его стоимость будет падать из-за того, что в мире начнётся массовая вакцинация от COVID-19, что естественным образом начнёт стимулировать рост экономики и снизит спрос на валюту США в качестве финансового убежища.