Двум валютам предрекли скорый взлет в цене

Гегемония американского доллара подходит к концу, инвесторы со всего мира скоро переключатся на две другие весьма неожиданные валюты, сообщает ИА DEITA.RU. Об этом пишет авторитетное западное деловое издание Bloomberg.
Основываясь на своих прогнозах эксперты из компании Citigroup пришли к выводу, что уже совсем скоро в цене начнут расти австралийский доллар и норвежская крона. Рост их курса будет обусловлен тем, что, как считают аналитики, многие люди захотят начать в них вложиться просто потому, что они привязаны к сырьевым товарам, которые подорожают после восстановления мировой экономики.
Кроме этого, как подчёркивают специалисты, Центральный банк Норвегии настраивается на довольно агрессивную политику, а крона на данный момент пока очень недооценена. Что же касается доллара, то, как полагают эксперты, в ближайшие месяцы его стоимость будет падать из-за того, что в мире начнётся массовая вакцинация от COVID-19, что естественным образом начнёт стимулировать рост экономики и снизит спрос на валюту США в качестве финансового убежища.
Ранее известный российский экономист Михаил Делягин
также назвал несколько валют, в которые стоит перейти из доллара.