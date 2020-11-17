Что сыграет против евро? 

Цены на нефть ожидаемо позитивно отреагировали на сообщения об успешных испытаниях новой вакцины от COVID-19. Причем это касается обоих основных сортов: Brent торгуется в районе 43,5 долл., а WTI — чуть выше 41 долл. за баррель. В данном случае это нормальное отражение ситуации на рынке и рост уверенности в долгосрочных перспективах экономики.

Из других важных факторов стоит отметить увеличение спроса на личный автотранспорт, что будет способствовать поддержанию спроса на моторное топливо. В этом плане показательны данные по РФ, где в октябре продажи новых автомобилей выросли на 7% при ожиданиях околонулевой динамики к октябрю 2019 года.

Тем не менее основным фактором стабильности на рынке нефти остается сделка ОПЕК+, и будет оставаться таковой в обозримом будущем. Даже если экономика быстро адаптируется к новым условиям, спрос на нефть, скорее всего, не восстановится до доковидного уровня. Как следствие, принципиально важным остается действие ограничений на объемы добычи, особенно с учетом наличия большого объема незадействованных мощностей у участников соглашения.

Драгоценные металлы, особенно золото и серебро, наоборот, скорректировались. В день объявления результатов испытания вакцины от Pfizer цена золота снизилась более чем на 4,5%, что логично с учетом изменения привлекательности золота как защитного актива. Впрочем, еще до этого дела у драгоценных металлов шли неважно. Особенно тревожным остается сокращение объемов золота в физических ETF, что говорит о продолжающемся снижении спроса со стороны розничных инвесторов.

Европейская валюта снова чувствовала себя довольно неплохо, курс снова превысил отметку EUR/USD 1,18. И это несмотря на то, что выходившие данные показывали существенную разницу с другими странами (не в пользу еврозоны). Впрочем, для евро нынешняя ситуация максимально комфортная, так как сочетается, с одной стороны, улучшение торгового баланса и счета текущих операций, а с другой, риски финансовой нестабильности находятся на невысоких значениях.

Тем не менее против евро сейчас может сыграть как существенное улучшение ситуации в экономике, что вызовет рост потребления и импорта, так и серьезное ухудшение, которое может вызвать отток инвесторов и изменить соотношение спроса/предложения на валютном рынке.