Рынок золота быстро восстанавливается

Практически достигнув отметки $1 900 за унцию в начале вчерашних торгов, цены на золото стали консолидироваться в пределах $1 890-1 895 за унцию, а затем упали до внутридневного минимума $1 865 за унцию. Снижение котировок спровоцировали позитивные сообщения о вакцине от коронавируса: компания Moderna заявила, что, по предварительным данным, эффективность ее вакцины на завершающем этапе клинических испытаний составила 94,5%. Отметим, что коррекция на рынке золота оказалась менее выраженной, чем падение цен на $110 за унцию в прошлый понедельник, когда компания Pfizer
объявила итоги испытаний своей вакцины. Во время торгов в США рынок котировки золота начали быстро отыгрывать потери и восстановились до $1 895 за унцию. Это позволяет предположить, что в дальнейшем рынок золота будет меньше реагировать на хорошие новости о вакцинах от коронавируса. На наш взгляд, наряду с традиционными характеристиками защитного актива золото и дальше будет коррелировать с рискованными активами: дешеветь во время ухудшения настроя инвесторов и дорожать в случае его улучшения. Нам представляется, что в долгосрочной перспективе хорошие новости о вакцинах от коронавируса являются позитивным фактором для золота, т.к. их применение может ускорить восстановление мировой экономики и усилить обеспокоенность инфляцией, т. к. центральные банки и правительства разных стран продолжат ультрамягкую монетарную политику и масштабное фискальное стимулирование, чтобы поддержать экономику. В таких условиях золото позволяет сохранить вложения и захеджироваться от инфляции.