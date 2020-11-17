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Рынок золота снизился после сообщений о новой вакцине, но сейчас быстро восстанавливается

Прайм
2 часа назад
Практически достигнув отметки $1 900 за унцию в начале вчерашних торгов, цены на золото стали консолидироваться в пределах $1 890-1 895 за унцию, а затем упали до внутридневного минимума $1 865 за унцию. Снижение котировок спровоцировали позитивные сообщения о вакцине от коронавируса: компания Moderna заявила, что, по предварительным данным, эффективность ее вакцины на завершающем этапе клинических испытаний составила 94,5%. Отметим, что коррекция на рынке золота оказалась менее выраженной, чем падение цен на $110 за унцию в прошлый понедельник, когда компания Pfizer объявила итоги испытаний своей вакцины. Во время торгов в США рынок котировки золота начали быстро отыгрывать потери и восстановились до $1 895 за унцию. Это позволяет предположить, что в дальнейшем рынок золота будет меньше реагировать на хорошие новости о вакцинах от коронавируса. На наш взгляд, наряду с традиционными характеристиками защитного актива золото и дальше будет коррелировать с рискованными активами: дешеветь во время ухудшения настроя инвесторов и дорожать в случае его улучшения. Нам представляется, что в долгосрочной перспективе хорошие новости о вакцинах от коронавируса являются позитивным фактором для золота, т.к. их применение может ускорить восстановление мировой экономики и усилить обеспокоенность инфляцией, т. к. центральные банки и правительства разных стран продолжат ультрамягкую монетарную политику и масштабное фискальное стимулирование, чтобы поддержать экономику. В таких условиях золото позволяет сохранить вложения и захеджироваться от инфляции.
Рынок золота быстро восстанавливается
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отметим, что вчера избранный президент США Джо Байден призвал Конгресс преодолеть разногласия и представить новый законопроект о мерах по поддержке экономики в связи с пандемией. Эта новость вселила оптимизм в тех, кто рассчитывает на подорожание золота. Сегодня утром инвесторы анализируют сообщения о том, что в ближайшие два месяца администрация Дональда Трампа может принять жесткие меры против Китая, которые будет сложно отменить впоследствии, и после вступления 20 января на пост президента Джо Байдену придется продолжить такую же политику в отношении КНР. Сегодня в центре внимания будут данные по розничным продажам и промышленному производству в США за октябрь. Если первый отчет, на наш взгляд, будет разочаровывающим, то второй, скорее всего, превзойдет ожидания. По нашему мнению, сегодня торги на рынке золота будут проходить в узком диапазоне и котировки вряд ли опустятся ниже $1 877 за унцию (если это все-таки произойдет, то цены могут упасть до $1 867 за унцию). При этом рост будет ограничен вчерашним максимумом $1 899 за унцию.
Рынки,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Pfizer,
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