Биткойн в ходе торговой сессии подорожал на 2,12%, в пике достигая отметки в $17,081 тыс. долларов, свидетельствуют данные CoinDesk на 15:02 мск.

В последний раз стоимость биткойна поднималась выше $17 тыс. в январе 2018 года.

По данным на 15:16 мск, курс биткойна находился на уровне $17,009 тыс. за штуку.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.