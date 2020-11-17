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Эксперт объяснила, что угрожает одной из мировых резервных валют 

ИА Regnum 1 час назад
Названа главная угроза доллару
Фото: РИА Новости
Последние десятилетия значение доллара в мировой экономике слабело и продолжит слабеть. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова, отвечая на вопрос о будущем доллара в качестве мировой резервной валюты.
«Американская и европейская экономики по-прежнему продолжают накачиваться деньгами. И пока рынок, в основном финансовый, абсорбирует эту валютную ликвидность, позиции у доллара и евро сильны. Но эта скрытая инфляция не может продолжаться вечно, — пояснила Степанова. — Доллар как основная мировая резервная валюта действительно находится под угрозой. Через какой-то период времени обесцененный доллар может породить множество проблем. Последние десятилетия значение доллара в мировой экономике слабело и будет слабеть. Но в ближайшие годы доллар не утратит свой статус основной резервной валюты. Слишком много межгосударственных торгово-экономических соглашений, торговых обычаев, норм и правил завязано пока на долларе».
Но, как подчеркнула Степанова, мировая валютная система явно движется по пути ярко выраженной фрагментации и регионализации мировой экономики.

«Пока не появятся и не окрепнут региональные аналоги мировым валютам, доллар будет оставаться ведущей мировой резервной валютой», — сказала она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова объяснила, дешевеет ли доллар по отношению к другим мировым валютам.
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Комментарии 1
Рынки , Диана Степанова , ИА REGNUM
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