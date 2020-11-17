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Илон Маск сказочно разбогател за день 

Вероника Полынина 33 минуты назад
Состояние американского предпринимателя Илона Маска увеличилось на 9,6 млрд долларов за день на фоне взлета стоимости акций компании Tesla, следует из данных мониторинга Forbes Real Time Billionairs.
За день акции Tesla подорожали более чем на 9% к уровню закрытия предыдущих торгов после сообщения о том, что в декабре Tesla войдет в индекс широкого рынка S&P 500.
По состоянию на 18.07 мск акции Tesla дорожали на 9,02%, до 444,47 доллара за акцию. Состояние Илона Маска оценивалось в 100,3 миллиарда долларов.
Илон Маск похвалился новым рекордом Tesla
По состоянию на 20.05 мск рост акций Тesla немного скорректировался, а состояние Илона Маска оценивается уже в 96,5 млрд долларов, прибавив за день 5,6 млрд долларов.
Tesla станет одним из крупнейших по объему включением в индекс S&P 500 за последнее десятилетие.
S&P 500 — фондовый индекс, в корзину которого включено 505 ценных бумаг, торгуемых на фондовых биржах США, от избранных публичных компаний, имеющих наибольшую капитализацию. Для включения в индекс компания должна демонстрировать чистую прибыль на протяжении четырех кварталов подряд.
Комментарии 31
Рынки , Компании , Илон Маск , Forbes
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