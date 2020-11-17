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Эксперты сказали, что приведет к обвалу доллара 

Инвест-Форсайт и ещё 1 20 часов назад
Доллару предрекли рекордный обвал
Фото: Reuters
Массовая вакцинация от коронавируса и оживление мировой экономики приведет к падению курса доллара. К такому выводу пришли аналитики американского банка Citigroup, сообщает Bloomberg.
По мнению специалистов компании, вакцинация приведет к восстановлению мировой торговли и росту экономики. В результате интерес инвесторов к защитным активам, включая доллар, снизится, и американскую валюту ждет падение на 20% в 2021 году. Citigroup видит прямую связь между массовой вакцинацией от коронавируса и восстановлением мировой экономики.
Но стоит отметить, что прививка (по мнению ученых-эпидемиологов и ВОЗ) не даст полной защиты, поэтому даже при массовой вакцинации (на что потребуется очень долгий период — минимум год) вспышки коронавируса по-прежнему будут возможны (а значит, они могут снова привести к локальным ограничениям в экономике разных стран), подчеркивает исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.
Что сыграет против евро?
Кроме того, срок действия вакцин вызывает вопросы — пока есть информация, что потребуются дополнительные вакцинации в течение года-полутора, чтобы полностью исключить повторное заражение. Наконец, вакцина — это способ, который позволит не вводить карантины и не останавливать экономику. Но рухнувшую мировую экономику она не излечит, подчеркивает эксперт. По мнению очень многих солидных организаций (МВФ, ВТО и других), восстановление глобальной экономики после пандемии займет годы, поскольку ущерб сравним с тем, который глобальная экономика понесла после Второй мировой войны. Рухнуло потребление, снизились доходы граждан во всех странах — и правительства пока не знают, как с этим справиться (кроме печатания денег и снижения банковских ставок, что уже давно не помогает повысить спрос и стимулировать экономику). «На этом фоне в любом случае более сильными останутся валюты самых развитых стран мира — и доллара в том числе. Даже несмотря на гигантские вливания ФРС в экономику США и постепенное обесценивание доллара относительно евро или юаня. То, что американская валюта постепенно будет сдавать свои позиции, — многолетний тренд. Но это не произойдет быстро и тем более не будет зависеть от появления вакцины», — резюмирует Дмитрий Иванов.
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Комментарии 22
Рынки , Дмитрий Иванов , ФРС , ВТО , Международный валютный фонд , ВОЗ , Bloomberg
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