Доллару предрекли рекордный обвал

Массовая вакцинация от коронавируса и оживление мировой экономики приведет к падению курса доллара. К такому выводу пришли аналитики американского банка Citigroup, сообщает Bloomberg.

По мнению специалистов компании, вакцинация приведет к восстановлению мировой торговли и росту экономики. В результате интерес инвесторов к защитным активам, включая доллар, снизится, и американскую валюту ждет падение на 20% в 2021 году. Citigroup видит прямую связь между массовой вакцинацией от коронавируса и восстановлением мировой экономики.

Но стоит отметить, что прививка (по мнению ученых-эпидемиологов и ВОЗ ) не даст полной защиты, поэтому даже при массовой вакцинации (на что потребуется очень долгий период — минимум год) вспышки коронавируса по-прежнему будут возможны (а значит, они могут снова привести к локальным ограничениям в экономике разных стран), подчеркивает исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов