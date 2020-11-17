Насколько реален обвал доллара? 

Во вторник доллар сначала подрастал, но затем курс опустился до 76,25 рубля. Аналитики Citigroup тем временем не исключают обвала доллара США в следующем году. Не пора ли уже избавляться от американской валюты?

В Citigroup считают , что к 20-процентному падению курса американской валюты может привести широкое распространение вакцин от коронавируса. Если массовая вакцинация во многих странах, которая, как ожидается, начнется весной, будет успешной, это приведет к оживлению международной торговли. И может повториться то, что уже было в начале века, когда вступление Китая во Всемирную торговую организацию подстегнуло глобализацию и повысило объемы мировой торговли, оставив закрытую экономику США позади. Тогда курс доллара падал на протяжении нескольких лет.

Подстегнуть мировую торговлю, а значит, сыграть против доллара, может не только массовая вакцинация, которая еще непонятно, когда начнется, но и другое событие, которое уже состоялось. Комментирует исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ капитал» Артем Тузов.

Артем Тузов исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ капитал»

«Создание зон свободной азиатской торговли должно давить в долгосрочной перспективе на доллар. Потому что одно из условий, которое они у себя закрепили, — это торговля за национальную валюту. И поэтому доллар должен в принципе снижаться ко всем мировым валютам. В том числе и к рублю, что сейчас и происходит. Но когда определится президент США — скорее всего, будет, может быть, новый виток санкций и так далее. Поэтому, скорее всего, доллар будет к рублю падать какое-то время, может быть, до конца года. Ориентир смелый, возможно, его доллар не достигнет — это до 73. Но долгосрочно, скорее всего, потом он уже будет обратно укрепляться к рублю».

Политика Федрезерва , который не торопится повышать ставки, тоже может ослабить доллар. Если антикоронавирусные меры будут эффективными, инвесторы начнут уходить с американского рынка на рынки с более высокими доходностями. Но даже сочетание всех упомянутых причин вряд ли приведет к 20-процентному обвалу американской валюты. Комментарий инвестиционного стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова

«Я думаю, что определенное ослабление доллара возможно. Это в принципе консенсусное мнение аналитиков, оно связано с возвращением аппетита к риску после массовой вакцинации. Но есть и, наверное, негативные факторы, которые могут не реализовать этот прогноз. В части того, что в случае вакцинации антикризисные меры будут меньше, — это, в общем-то, положительно повлияет на доллар. Кроме того, доллар остается основной валютой расчетов. Основной валютой, в которых номинированы основные международные долги. Поэтому спрос на доллар все равно сохранится. Поэтому я думаю, стоит ждать ослабления. Но, конечно, не такого радикального».

На вопрос о том, не пора ли продавать доллары, однозначного ответа аналитики не дают. Аргументы, можно сказать, традиционные: сложно делать прогнозы, слишком много противоречащих друг другу факторов. Но можно прикинуть, что называется, на коленке. Допустим, если кто-то прикупил 20 тысяч долларов по курсу 65, потратив на это 1 млн 300 тысяч рублей, то сегодня за эту сумму в американской валюте он сможет выручить примерно 1,5 млн И заработает на этом 200 тысяч рублей всего за полгода. Другой вопрос, что делать потом с наличными. Оставаться в рублевом кеше, наверное, не самая лучшая идея, учитывая высокую волатильность на валютном рынке.