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Судьба сделки о сокращении добычи нефти решится в декабре 

Российская Газета 2 часа назад
Стало известно, когда решится судьба сделки ОПЕК+
Фото: Российская Газета
Решение об условиях сделки о сокращении добычи нефти в 2021 году не было принято на заседании мониторингового министерского комитета ОПЕК+. Как и ожидалось, участники решили подождать с рекомендациями и заявлениями, отложив их до встречи 1 декабря.
От России на совещании присутствовал вице-премьер Александр Новак, глава минэнерго Николай Шульгинов во встрече не участвовал. Выступая на открытии заседания, Новак отметил, что необходимо и дальше выполнять условия сделки ОПЕК+ о сокращения добычи нефти, особенно в условиях неопределенности из-за второй волны пандемии и ожидаемого низкого спроса в зимний период. Ключевой задачей участников соглашения он назвал учет этих факторов и выработку рекомендаций по сохранению стабильности рынка.

"Уже сейчас благодаря действиям ОПЕК+ рынок нефти находится в стабильном состоянии, а уровень выполнения сделки уже третий месяц выше 100%. Мир теперь лучше понимает, как бороться с пандемией, в отличие от ситуации, сложившейся во время первой волны, и новые локдауны меньше сказываются на спросе на нефть и нефтепродукты", — сказал Новак.

В принятом по итогам встречи коммюнике указывается, что министерский комитет принял во внимание устойчивый спрос на нефть в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и новости о новых вакцинах от COVID-19. При этом страны должны быть готовы к любым действиям для стабилизации нефтяного рынка. Вплоть до кризисного — продления квот сокращения на 2 квартала 2021 года и больше.
От ОПЕК+ сейчас ждут продления действующих условий сделки и сохранения общей квоты сокращения в 7,7 млн баррелей в сутки на 3 или 6 месяцев в 2021 году. Ранее планировалось, что участники сделки с начала следующего года нарастят добычу на 1,9 млн баррелей в сутки, уменьшив квоту сокращения до 5,8 млн баррелей. Но вторая волна пандемии COVID-19 и вызванные ею повторные локдауны в разных странах сильно замедлили восстановление спроса на нефть и потребовали от участников сделки новых стимулов.
При этом решение комитета объявить о сохранении квот сокращения в декабре было прогнозируемым, поскольку благодаря последнему росту котировок барреля на новостях о вакцине ситуация на нефтяном рынке не выглядит критической. Это позволяет при отсутствии каких-то новых негативных факторов удерживать сегодняшний уровень цен выше 42 долларов за баррель только на ожиданиях этого судьбоносного решения.
Следующее плановое заседание техкомитета ОПЕК+ состоится 16 декабря, министерского мониторингового комитета — 17 декабря, но перед этим пройдут переговоры участников сделки 1 декабря. Соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ было заключено в апреле и действует с мая этого года. На первом этапе — с мая по конец июля — общая квота сокращения составляла 9,7 млн баррелей в сутки. С августа действует квота в 7,7 млн баррелей в сутки.
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Комментарии 1
Рынки , Александр Новак , Николай Шульгинов , Минэнерго
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