Не рублём единым: падение нацвалюты аукнется в магазинах

С начала нынешнего года российский рубль существенно обесценился к доллару, а по отношению к евро нацвалюта вообще обновила шестилетний максимум. Крутое пике рубля разгоняет инфляцию, однако не так сильно, как думают некоторые. Рост цен отчасти сдержало падение спроса на импорт. Впрочем, по оценкам экспертов, цены ещё не в полной мере отыграли девальвацию. А это значит, что россияне смогут ощутить её последствия на собственных кошельках ещё и в будущем году.

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Девальвация подразумевает обесценивание нацвалюты и влечёт за собой неприятные последствия, в числе которых — повышенная динамика инфляции. Она может спровоцировать инфляцию, особенно если рынок страны сильно зависит от импорта, в этом случае дорожают импортируемые товары.

Сергей Жаворонков (старший научный сотрудник Института переходного периода имени Гайдара)

В российской экономике достаточно велика роль импорта, поэтому девальвация рубля может привести к росту цен на все группы импортных товаров.

Даже на заводах и предприятиях, которые производят отечественную продукцию, производственные линии и технологии могут импортироваться из других стран, поэтому привязка к курсу доллара (евро) имеет место быть.

Напомним, с начала года рубль упал к доллару на 25%, а к евро — более чем на 30%. Причём антирекорд в этом году был зафиксирован в начале ноября, когда евро в моменте стоил более 94 рублей, обновив таким образом максимум с декабря 2014 года.

По оценкам аналитиков Банка России , обесценивание рубля выльется по итогам текущего года в инфляцию в размере 1%. Причём данный фактор уже заложен в прогнозируемый по итогам года рост цен на уровне 3,9–4,2%. Вклад девальвации в инфляцию мог быть ещё выше, однако этот процесс притормозил спад потребительского спроса.

В целом же Центробанк ожидает в 2021 году преобладания дезинфляционных факторов: в результате рост цен не превысит 4% годовых.

С учётом проводимой денежно-кредитной политики инфляция прогнозируется на уровне 3,5–4% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, — говорится на сайте Банка России.

ЦБ оценивает коэффициент переноса ослабления курса рубля на динамику цен в 0,05–0,06. Другими словами, рост курсов доллара и евро на 10% отразится увеличением потребительских цен всего на 0,5%, комментирует руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган

Михаил Коган (руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами):

Почему это значение оказалось столь низким? Причина в падении платёжеспособного спроса — в реальном выражении располагаемые доходы населения более чем на 10% ниже значений 2013 года. С начала этого года по сентябрь показатель упал на 4,3%, в 2019 году он вырос на 1%, в 2018-м — на 0,1%, но этому предшествовало падение в течение четырёх лет — с 2014 по 2017 год. Доля импортных продуктов в потребительской корзине сократилась в пользу отечественных аналогов. Импортёры были вынуждены поступиться частью рентабельности, не сумев переложить возросшие издержки на потребителей. Ослабление рубля сказывается на динамике импортных цен, стоимости импортных составляющих в продукции отечественных производителей.

По словам эксперта, в других странах государственные службы статистики нередко рассчитывают показатель импортных цен отдельно. Это позволяет оценить эффект от динамики обменного курса на тенденции изменения потребительских цен. Нередко главы центральных банков заостряют внимание на сильных колебаниях курсов национальных валют в качестве инфляционных факторов в попытке повлиять на настроения на валютном рынке. Некоторые центробанки могут даже прибегать к валютным интервенциям, хотя эта практика применяется в последние годы всё реже и реже, отмечает Коган.

Как отмечает Сергей Жаворонков, индекс потребительских цен — показатель не слишком надёжный. Для расчёта инфляции статистики используют потребительскую корзину, в состав которой входит множество товаров и услуг: от хлеба и круп до бытовой техники и автомобилей.

Товары с низкой стоимостью всегда дорожают быстрее, чем товары с высокой стоимостью. Скажем, хлеб будет дорожать быстрее, чем золото. Усредняя дорогое и дешёвое, мы получаем показатель инфляции, который для большинства населения страны оказывается занижен. Дорогостоящие товары покупают далеко не все и не так активно, как товары повседневного спроса, — объясняет эксперт.

Поэтому для большинства россиян первостепенное значение имеет динамика цен на крупы, овощи, молочные продукты, а не на стройматериалы или, скажем, компьютеры.

При этом эффект девальвации до конца ещё не отыгран, считает Жаворонков. Существуют ещё некие товарные запасы, которые были ввезены в страну по старому курсу. Эти товары бизнес реализовывает по старому курсу и без убытков для себя. Дальнейший рост цен будет зависеть том числе от подорожания импортных товаров (и товаров с импортной составляющей), в цену которых будет заложен уже повышенный курс.

Михаил Коган оценивает временной лаг инфляционного эффекта девальвации в 9–12 месяцев.

Много зависит от категории товара или услуги. К примеру, для товаров длительного пользования при наличии высоких товарных остатков у ретейлеров этот срок пересмотра цен может наступить значительно позже, чем у товаров повседневного спроса. По этой причине в полной мере эффект от ослабления рубля в августе — сентябре может проявиться лишь к весне 2021 года, — говорит экономист.