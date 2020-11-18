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Какие события могут снова остановить укрепление рубля 

Российская Газета 19 минут назад
Какие события могут снова остановить укрепление рубля
Фото: ТАСС
Новая рабочая неделя оказалась удачной для российской валюты из-за сочетания нескольких факторов. Специально для "Российской газеты" Артем Тузов, исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал", назвал факторы поддержки рубля и дал прогноз на ближайшее время:
— Российская валюта укреплялась не только благодаря новостям об американской вакцине от COVID-19, но и позитивной макростатистике из Китая. Критерии указывают, что экономика Поднебесной стала восстанавливаться. Это способствовало росту рубля в парах с основными резервными мировыми валютами.
Дальнейшая ситуация с рублем будет зависеть от ряда факторов. Один из главных — риск новых антироссийских санкций со стороны США. Причем они возможны при любом исходе выборов.
Например, Байдену нужно будет продемонстрировать волевые решения на новом посту. А мы знаем, что ранее он лояльно относился к России, но потом его риторика сменилась на резко негативную.
Отсюда следует еще один фактор: падение нефтяных котировок из-за опасений инвесторов. Подобное мы могли наблюдать в конце июля-начале августа 2019 года, когда сначала были сорваны переговоры США и Китая, а затем введен новый пакет антироссийских.
Негатив на нефтяном рынке ослабляет позиции валют развивающихся стран, в том числе и российской. А факторов для роста цены барреля пока наблюдается немного.
Если в течение недели будут отсутствовать эти негативные тенденции, рубль будет торговаться в диапазоне 76,9-78,9 в паре с долларом и на уровне 91,2-92,8 в паре с евро.
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Комментарии 1
Рынки , Экономика , "Российская газета"
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