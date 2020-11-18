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Российский рынок лишился эйфории 

Прайм 3 часа назад
Российский рынок лишился эйфории
Фото: РИА Новости
Вчера российский рынок завершил торги умеренным снижением индексов. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи снизился на 0,89%, до 3052,22 п., а индекс РТС — на 0,80%, до 1258,46 п.
На отечественных биржах иссяк энтузиазм, мотивированный новостями о потенциальной эффективности вакцины от коронавируса фирмы Moderna. Других поводов для оптимизма не появилось — ситуация с заболеваемостью оставалась напряженной, и на американских биржах накануне имела место просадка индексов.
Сегодня внешний фон для торгов на отечественном рынке складывается неоднозначный: с утра фьючерсы на американские и европейские индексы торгуются в умеренном минусе, тогда как на площадках Азиатско-Тихоокеанского региона преобладают позитивные настроения.
Отмечу, что в РФ в 19:00 мск ожидается публикация данных по динамике цен производителей за октябрь, а в Соединенных Штатах в 18:30 мск выйдет еженедельная статистика по запасам нефти от EIA.
Из корпоративных событий среды сегодня последний день попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов «М. Видео» и «Эталона» за 2019 год.
С технической точки зрения, на дневном графике индекс Мосбиржи откатился от поддержки 3080 пунктов — в совокупности с положением стохастических линий в зоне перекупленности, это сигнализирует о вероятности дальнейшей коррекции в ближайшие дни.
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