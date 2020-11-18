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Оптимизм по поводу вакцин пока иссяк 

Прайм 35 минут назад
Российский рынок начал вчера день под влиянием разнонаправленных факторов. Нефтяные котировки могли бы оказать ему поддержку, однако фьючерсы на основные мировые индексы еще утром переместились в красную зону, а ближе к вечеру подешевела и нефть. Поэтому после недолгой консолидации вблизи уровней закрытия понедельника российские индексы перешли к снижению, и по итогам торгов индекс РТС потерял 0,8%, а индекс Мосбиржи опустился на 0,9%.
На внешних рынках оптимизма не наблюдалось. Европейские индексы провели большую часть сессии в красной зоне и завершили день разнонаправленно, индекс Euro Stoxx 50 остался без изменений. В США рынки закрылись в умеренном минусе, S&P 500 потерял 0,5%, а Nasdaq — 0,2%. Позитивный настрой, преобладавший на основных рынках в понедельник на фоне новостей о вакцине компании Moderna, вчера сменился осторожностью.
С точки зрения влияния на экономику и результаты компаний вакцина — отдаленная перспектива, а рост случаев заражения коронавирусом и новые ограничения для бизнеса — текущая реальность, которая уже находит отражение в ухудшении статистики. Как отметила вчера на конференции Bloomberg глава ЕЦБ Кристин Лагард, «вакцина не изменяет условий». Вторил ей и председатель ФРС Джером Пауэлл, который заявил, что еще рано оценивать влияние вакцины на экономические показатели, а развитие ситуации с коронавирусом уже негативно воздействует на экономику, восстановление которой замедлилось.
Вышедшие вчера данные по розничным продажам в США за октябрь оказались хуже ожиданий. Продажи выросли лишь на 0,3% месяц к месяцу, что на 0,2 п.п. меньше, чем предполагалось, и на 1,0 п.п. меньше сентябрьского прироста. Без учета транспортных средств и топлива показатель не дотянул до прогноза 0,4 п.п. и составил лишь 0,2%, что ниже сентябрьского прироста на 1,0 п.п. При этом данные за сентябрь были пересмотрены вниз. Вероятно, слабая статистика розничной торговли является следствием, во-первых, исчерпания позитивного влияния первого пакета стимулов на доходы населения и, во-вторых, быстрого распространения коронавируса.
Ситуация со вторым пакетом, очевидно, быстро не разрешится из-за самоустранения администрации президента Трампа от переговоров с демократами в Конгрессе, хотя вчера и появились сообщения о том, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнел готовы возобновить диалог. Позиции сторон слишком различаются, чтобы найти компромисс.
Промпроизводство в США в октябре выросло на 1,1% месяц к месяцу после падения на 0,4% в сентябре. Индексы PMI для обрабатывающей промышленности были сильными, поэтому рост промпроизводства ожидался, тем более что промышленность пока не страдает от эпидемии в той степени, как сфера услуг и торговля. Котировки нефти Brent вчера двигались вверх-вниз в диапазоне 43–44 долл. /барр.
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в пресс-релизе по итогам заседания отметил, что страны ОПЕК+ должны быть готовы действовать, когда потребует ситуация на нефтяном рынке, но отложил на две недели принятие рекомендации относительно продления квот на добычу или их увеличения в соответствии с действующим соглашением. Поэтому нефтяные котировки не получили поддержки, к тому же, по оценке API, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли. Сегодня цены на нефть заметно не меняются.
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Комментарии 5
Рынки , Видео , Джером Пауэлл , Митч Макконнел , Кристин Лагард , ФРС , Администрация Президента РФ , ЕЦБ , Bloomberg
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