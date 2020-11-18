Российский рынок начал вчера день под влиянием разнонаправленных факторов. Нефтяные котировки могли бы оказать ему поддержку, однако фьючерсы на основные мировые индексы еще утром переместились в красную зону, а ближе к вечеру подешевела и нефть. Поэтому после недолгой консолидации вблизи уровней закрытия понедельника российские индексы перешли к снижению, и по итогам торгов индекс РТС потерял 0,8%, а индекс Мосбиржи опустился на 0,9%.

На внешних рынках оптимизма не наблюдалось. Европейские индексы провели большую часть сессии в красной зоне и завершили день разнонаправленно, индекс Euro Stoxx 50 остался без изменений. В США рынки закрылись в умеренном минусе, S&P 500 потерял 0,5%, а Nasdaq — 0,2%. Позитивный настрой, преобладавший на основных рынках в понедельник на фоне новостей о вакцине компании Moderna, вчера сменился осторожностью.

С точки зрения влияния на экономику и результаты компаний вакцина — отдаленная перспектива, а рост случаев заражения коронавирусом и новые ограничения для бизнеса — текущая реальность, которая уже находит отражение в ухудшении статистики. Как отметила вчера на конференции Bloomberg глава ЕЦБ Кристин Лагард , «вакцина не изменяет условий». Вторил ей и председатель ФРС Джером Пауэлл , который заявил, что еще рано оценивать влияние вакцины на экономические показатели, а развитие ситуации с коронавирусом уже негативно воздействует на экономику, восстановление которой замедлилось.

Вышедшие вчера данные по розничным продажам в США за октябрь оказались хуже ожиданий. Продажи выросли лишь на 0,3% месяц к месяцу, что на 0,2 п.п. меньше, чем предполагалось, и на 1,0 п.п. меньше сентябрьского прироста. Без учета транспортных средств и топлива показатель не дотянул до прогноза 0,4 п.п. и составил лишь 0,2%, что ниже сентябрьского прироста на 1,0 п.п. При этом данные за сентябрь были пересмотрены вниз. Вероятно, слабая статистика розничной торговли является следствием, во-первых, исчерпания позитивного влияния первого пакета стимулов на доходы населения и, во-вторых, быстрого распространения коронавируса.

Ситуация со вторым пакетом, очевидно, быстро не разрешится из-за самоустранения администрации президента Трампа от переговоров с демократами в Конгрессе, хотя вчера и появились сообщения о том, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнел готовы возобновить диалог. Позиции сторон слишком различаются, чтобы найти компромисс.

Промпроизводство в США в октябре выросло на 1,1% месяц к месяцу после падения на 0,4% в сентябре. Индексы PMI для обрабатывающей промышленности были сильными, поэтому рост промпроизводства ожидался, тем более что промышленность пока не страдает от эпидемии в той степени, как сфера услуг и торговля. Котировки нефти Brent вчера двигались вверх-вниз в диапазоне 43–44 долл. /барр.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в пресс-релизе по итогам заседания отметил, что страны ОПЕК+ должны быть готовы действовать, когда потребует ситуация на нефтяном рынке, но отложил на две недели принятие рекомендации относительно продления квот на добычу или их увеличения в соответствии с действующим соглашением. Поэтому нефтяные котировки не получили поддержки, к тому же, по оценке API, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли. Сегодня цены на нефть заметно не меняются.