Биткоин близок к историческому максимуму 

Биткоин сегодня утром впервые с декабря 2017 года на торгах превысил $18 тысяч. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, сославшегося на портал CoinMarketCap, который отслеживает цены биткоина на более чем 20 биржах, к 8.14 мск криптовалюта подорожала на 9,78%, до 18 223 долларов. При этом на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин вырос на 9,95%, до 18 328 долларов.

Такую планку наиболее популярная в мире криптовалюта последний раз преодолевала 19 декабря 2017 года.

Эксперты отмечают, что рост биткоина, на который приходится примерно 66% всего глобального рынка криптовалют, может быть связан с началом нового цикла.

«В 2020 году биткоин подтвердил свое право на место на финансовом рынке и репутацию ценного актива, а не спекулятивной пирамиды. (…) Такой резкий взлет может говорить о приближающемся конце цикла роста, но, вероятно, сначала цена пробьет предыдущий максимум 19 800 долларов», — пояснил независимый эксперт Мансур Гусейнов.

Как сообщал «Рамблер», ранее в России был принят закон о цифровых финансовых активах и цифровой валюте. Документ запретил использование криптовалюты для оплаты товаров, работы и услуг.