Курс доллара усиливает снижение 

Курс доллара увеличивает темпы снижения к другим основным мировым валютам в среду днем, инвесторы оценивают перспективы развития мировой экономики в период пандемии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.50 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1875 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1861 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 103,87 иены со 104,17 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,18%, до 92,25 пункта.

Курс доллара продолжает снижение уже пятую торговую сессию подряд. На текущей неделе снижению способствовали новости об успешных испытаниях вакцины от биотехнологической компании Moderna, показывающей эффективность на уровне 94,5%. Это стало вторым сообщением с начала ноября о прогрессе в разработке вакцин.

Положительные новости, связанные с вакциной, дают надежду на более скорое завершение пандемии и последующее восстановление экономики. В то же время экономист Citi EM Аsia Джоанна Чуа (Johanna Chua), мнение которой приводит агентство Рейтер, предупреждает, что, несмотря на оптимизм вокруг вакцины, краткосрочные перспективы восстановления остаются "туманными", поскольку темпы заболеваемости коронавирусом в мире не снижаются.

Инвесторы также обратили внимание на статистику по еврозоне. Так, годовая дефляция в еврозоне в октябре, по окончательной оценке, сохранилась на уровне сентября и составила 0,3%, что совпало с прогнозами аналитиков и предварительной оценкой. Позднее в среду также ожидается публикация данных по количеству новых домов в США, которое, согласно прогнозам, увеличилось на 3,2%.