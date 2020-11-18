Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.93
$
75.95
90.20
90.15
Прогноз
23.11 – 30.11
$
77.50
92.23
Индексы и котировки Brent
44.79
+0.63 Золото
1870.10
–0.09 РТС
1258.46
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
18.11
1.1869
+0.0167
03.11
1.1703
15.11
06.11
23.10

Курс доллара усиливает снижение 

Прайм 1 час назад
Курс доллара усиливает снижение
Фото: РИА Новости
Курс доллара увеличивает темпы снижения к другим основным мировым валютам в среду днем, инвесторы оценивают перспективы развития мировой экономики в период пандемии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.50 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1875 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1861 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 103,87 иены со 104,17 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,18%, до 92,25 пункта.
Курс доллара продолжает снижение уже пятую торговую сессию подряд. На текущей неделе снижению способствовали новости об успешных испытаниях вакцины от биотехнологической компании Moderna, показывающей эффективность на уровне 94,5%. Это стало вторым сообщением с начала ноября о прогрессе в разработке вакцин.
Положительные новости, связанные с вакциной, дают надежду на более скорое завершение пандемии и последующее восстановление экономики. В то же время экономист Citi EM Аsia Джоанна Чуа (Johanna Chua), мнение которой приводит агентство Рейтер, предупреждает, что, несмотря на оптимизм вокруг вакцины, краткосрочные перспективы восстановления остаются "туманными", поскольку темпы заболеваемости коронавирусом в мире не снижаются.
Инвесторы также обратили внимание на статистику по еврозоне. Так, годовая дефляция в еврозоне в октябре, по окончательной оценке, сохранилась на уровне сентября и составила 0,3%, что совпало с прогнозами аналитиков и предварительной оценкой. Позднее в среду также ожидается публикация данных по количеству новых домов в США, которое, согласно прогнозам, увеличилось на 3,2%.
Видео дня. Россияне резко сократили покупки в интернете
Прайм: последние новости
Аналитики сказали, что приведет к обвалу доллара Аналитики сказали, что приведет к обвалу доллара Оптимизм по поводу вакцин пока иссяк Оптимизм по поводу вакцин пока иссяк Евро дорожает на надеждах на вакцину от коронавируса Евро дорожает на надеждах на вакцину от коронавируса
Комментарии
Рынки , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение