Доллар снижается на неопределенности

Курс иены в среду вечером растет по отношению к доллару на фоне растущей неопределенности относительно восстановления мировой экономики из-за распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.07 мск курс доллара к иене снижался до 103,86 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 104,17 иены. Курс евро к доллару рос до 1,1871 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1861 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,08%, до 92,34 пункта.

На фоне неопределенности относительно восстановления мировой экономики инвесторы отдают предпочтение японской иене, которая считается более надежным активом. Коронавирус продолжает распространяться по всему миру, многие страны фиксируют рекордные суточные приросты случаев и ужесточают ограничения. Так, в США число случаев COVID-19 за сутки выросло на более чем 161 тысячу, скончалась еще 1 707 человек.

Новости о вакцине компании Pfizer не оказали существенного влияния на настроения трейдеров. Ранее в среду стало известно, что компании Pfizer и BioNTech сообщили, что их вакцина показала итоговую эффективность в 95%, и Pfizer представит ее на утверждение регулирующим органам в США в ближайшие дни.

Как отмечают аналитики, эти новости мало повлияли на курс доллара на фоне мнения, что со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) можно ожидать большего стимулирования экономики. Как сообщают СМИ, во вторник председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что до восстановления экономики США предстоит долгий путь.