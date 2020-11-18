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Назван уровень выполнения Россией сделки ОПЕК+ в октябре 

Прайм 1 час назад
Назван уровень выполнения РФ сделки ОПЕК+
Фото: РИА Новости
Россия в октябре выполнила соглашение о сокращении добычи нефти стран ОПЕК+ на 96%, говорится в подготовленном к прошедшему во вторник заседанию министерского мониторингового комитета альянса докладе, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Страны ОПЕК+ накануне официально сообщили, что в октябре выполнили свою сделку на 101% после 102% в сентябре. В докладе альянса отмечается, что участники соглашения из ОПЕК соблюдали свои обязательства на 105%, а страны вне ОПЕК — на 96%.
Кроме того, в докладе указано, что общий объем невыполненных альянсом обязательств с начала сделки на конец октября составляет 2,346 миллиона баррелей в сутки.
Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года. Далее предполагается, что с января до конца апреля 2022 года ОПЕК+ будет сокращать добычу нефти на 5,8 миллиона баррелей в сутки.
Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.
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Рынки , ОПЕК , РИА Новости
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