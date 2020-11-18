Рубль повышается на снижении спроса на госдолг

Рубль растет к доллару и к евро , отыгрывая возвращение на мировые площадки аппетита к риску благодаря новостям о вакцине от коронавируса.

Однако позитив для рубля от роста стоимости нефти , мировых фондовых индексов и развивающихся валют отчасти компенсируется снижением спроса на рублевый госдолг в рамках аукционов Минфина РФ по размещению ОФЗ.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.00 мск снижался на 36 копеек, до 75,86 рубля, курс евро — на 45 копеек, до 90 рублей, следует из данных Московской биржи . В среду доллар падал до 75,52 рубля — к минимуму с 18 сентября.

РУБЛЬ НА ОБЩЕМИРОВОМ ОПТИМИЗМЕ

Российская валюта в среду укреплялась к основным резервным валютам, отыгрывая усиление аппетита к риску на мировых торговых площадках. Этому способствовал возврат "вакцинного" оптимизма на рынки. Ранее в среду СМИ со ссылкой на заявления компаний Pfizer и BioNTech сообщили, что вакцина от коронавируса показала итоговую эффективность в 95% и Pfizer представит ее на утверждение регулирующим органам в США в ближайшие дни.

Западноевропейские биржевые индексы и фондовые фьючерсы США на таком фоне выросли . Развивающиеся валюты также преимущественно прибавляли к доллару. Китайский юань обновил максимумы с июня 2018 года. Доллар уже опускался в среду в район 6,54 юаня.

Стоимость фьючерсов на сорт Brent растет вечером на 2%, до 44,64 доллара за баррель. Кроме аппетита к риску, участники рынка отыгрывают ожидания отсрочки членами ОПЕК+ запланированного с нового года увеличения добычи нефти примерно на 2 миллиона баррелей в сутки.

Между тем, Минфин РФ на аукционах по размещению ОФЗ заметно снизил объемы привлечения средств. В среду было размещено облигаций трех выпусков на 56 миллиардов рублей (по номиналу), хотя неделей ранее объем размещений составил 313 миллиардов.

Впрочем, ведомство прекратило предлагать ОФЗ с переменным купонным доходом, хотя и оставило один выпуск с индексируемым (в связи с инфляцией) номиналом. Это соответствует сделанным ранее заявлениям главы Минфина Антона Силуанова о сокращении агрессивных размещений государственных долговых бумаг на внутреннем рынке.

В итоге доллар и евро снижаются к рублю на 0,5% каждый. Рублевая цена нефти колеблется немного ниже уровня 3,4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Отступление доллара ниже 75 рублей подтвердит пробой уровня поддержки, а целью дальнейшего снижения валюты США выступит район 72,5-73 рублей, оценивает Богдан Зварич из Промсвязьбанка

"Однако пока мы не видим поводов для выхода американской валюты из диапазона 75-77,5 рубля", — добавил он.

В случае коррекции нефти вниз торги среды будут закрыты в средней части диапазона 76-76,5 рубля за доллар, если же реализуется сценарий — с ростом стоимости сырья — доллар может закрепиться на 20-30 копеек ниже текущих уровней, оценивает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".