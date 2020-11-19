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Купить, чтобы продать: на Западе ждут обвала рубля 

News.ru 23 минуты назад
Купить, чтобы продать: на Западе ждут обвала рубля
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru