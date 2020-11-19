Евро обошел доллар по популярности

Евро в октябре этого года впервые с июля 2013 года опередил доллар в международных платежах, следует из данных системы платежей SWIFT.

В июле 2013 года доля евро в международных платежа составляла 37,5%, а доллара — 36,14%, но уже в августе доллар снова вернул лидерство, достигнув отметки в 40,14%, а евро просел до 16,16%.

Пока евро не удалось достигнуть былых показателей: по итогам октября 2020 года доля евро составила 37,82%, доллара — 37,64%.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций примерно в 200 странах.