Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.37
$
76.47
90.37
90.56
Прогноз
23.11 – 30.11
$
77.50
92.23
Индексы и котировки Brent
44.37
–0.09 Золото
1861.25
+0.03 РТС
1276.75
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
19.11
1.1827
+0.0111
04.11
1.1716
16.11
08.11
25.10

Евро впервые с 2013 года опередил доллар в международных платежах 

Прайм и ещё 2 1 час назад
Евро обошел доллар по популярности
Фото: ТАСС
Евро в октябре этого года впервые с июля 2013 года опередил доллар в международных платежах, следует из данных системы платежей SWIFT.
В июле 2013 года доля евро в международных платежа составляла 37,5%, а доллара — 36,14%, но уже в августе доллар снова вернул лидерство, достигнув отметки в 40,14%, а евро просел до 16,16%.
Пока евро не удалось достигнуть былых показателей: по итогам октября 2020 года доля евро составила 37,82%, доллара — 37,64%.
SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций примерно в 200 странах.
Видео дня. Количество железных монет в России достигло рекорда
Прайм: последние новости
Хорошие новости для рубля закончились Хорошие новости для рубля закончились Медь дешевеет на укреплении доллара и рисках по COVID Медь дешевеет на укреплении доллара и рисках по COVID Официальный курс евро на пятницу вырос до 90,35 рубля Официальный курс евро на пятницу вырос до 90,35 рубля
Рынки
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение