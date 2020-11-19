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Сбербанк видит значительные перспективы укрепления рубля

ТАССиещё 3
8 часов назад
Сбербанк видит значительные перспективы укрепления рубля на фоне восстановления мировой экономики. Такое мнение высказал руководитель SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик, выступая в ходе 25-го саммита "Металлы и горная промышленность России и СНГ 2020".
Сбер предсказал значительное укрепление рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"С точки зрения динамики рубля, мы считаем, что в значительной степени во второй половине года сыграли роль в обесценении рубля геополитические факторы. И при снижении геополитической премии, мы считаем, что у рубля есть значительные перспективы для укрепления, особенно если мы увидим ослабление доллара на мировых рынках на фоне восстановления мировой экономики", - отметил он.
Лисоволик назвал "значительным парадоксом" поведение рубля во II квартале текущего года на пике кризиса, вызванного пандемией.
"Рубль показывал удивительную устойчивость и мы во многом связываем это с ограничительными мерами, которые привели к падению импорта, сокращению оттока капитала и оттока денежных переводов мигрантов из стран СНГ", - отметил он.
В конце октября Сбербанк уточнил ряд показателей макроэкономического прогноза на 2020 год, в частности, ухудшил прогноз по среднегодовому курсу рубля на 2020 год с 70-71 рубля до 71-73 рублей за доллар.
Рынки,Ярослав Лисоволик,Сбербанк России,
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