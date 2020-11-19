Сбер предсказал значительное укрепление рубля

"С точки зрения динамики рубля, мы считаем, что в значительной степени во второй половине года сыграли роль в обесценении рубля геополитические факторы. И при снижении геополитической премии, мы считаем, что у рубля есть значительные перспективы для укрепления, особенно если мы увидим ослабление доллара на мировых рынках на фоне восстановления мировой экономики", - отметил он.
"Рубль показывал удивительную устойчивость и мы во многом связываем это с ограничительными мерами, которые привели к падению импорта, сокращению оттока капитала и оттока денежных переводов мигрантов из стран СНГ", - отметил он.