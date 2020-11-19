Нефть стабильна, но вирус не дремлет 

Нефтяные фьючерсы в среду незначительно подросли на фоне сохраняющегося оптимизма, связанного с вакциной от COVID-19. Pfizer и BioNTech сообщили, что их вакцина эффективна не в 90% случаев, как сообщалось ранее, а в 95%. Также Pfizer планирует в ближайшие несколько дней подать заявку на использование препарата в экстренных случаях, что позволит начать вакцинацию уже к концу этого года.

В то же время темпы распространения коронавирусной инфекции остаются высокими. В среду по всему миру было зафиксировано 55,6 млн случаев заражения, рост числа заболевших за последние 24 часа составил 610 тыс. человек. В США и Европе продолжаются точечные ужесточения ограничительных мер, хотя полномасштабного карантина пока удается избежать.

Фьючерсы на Brent по итогам среды оказались выше $44 за баррель. Покупки выглядят осторожными, но прослеживается четкая направленность вверх. При сохранении позитивного сентимента, который может получить поддержку в виде хороших новостей от ОПЕК+, котировки могут продолжить рост в район $46 за баррель.

Статистика от Управления энергетической информации США (EIA) в среду имела смешанный характер. Запасы нефти выросли на 0,8 млн б/с против ожидаемого роста на 1,7 млн б/с. Днем ранее статистика от API указывала на рост на 4,2 млн б/с. Добыча нефти выросла на 0,4 млн б/с до 10,9 млн б/с за счет восстановления производства в Мексиканском заливе после сезона ураганов. Чистый импорт снизился на 0,2 млн б/с. Ощутимо подросла загрузка НПЗ: показатель вырос с 74,5% до 77,4%. Запасы бензина выросли на 2,6 млн барр. (прогноз +0,1 млн), запасы дистиллятов продолжают падать и на прошлой неделе сократились на 5,2 млн барр. (прогноз —1,5 млн).

В целом тренд по запасам нефти можно охарактеризовать, как умеренно позитивный. В то время как среднегодовой сезонный уровень запасов в последний месяц рос, текущие уровни запасов постепенно снижаются, сближаясь со средним за 5 лет. Это говорит о сохранении дефицита и медленном, но все же движении рынка к балансу.

Запасы дистиллятов возвращаются в диапазон 2018–2019 гг. Еще в сентябре рекордный уровень запасов дистиллятного топлива оказывал давление на маржу нефтепереработки и вызывал тревогу у участников рынка. Теперь ситуация стабилизируется.