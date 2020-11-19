Доллар дорожает к мировым валютам

Курс доллара поднимается к основным мировым валютам в четверг днем, опасения по пандемии коронавируса из-за статистики по заражениям поддерживают уход от риска, что благоприятно для более надежного доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.52 мск курс евро к доллару уменьшался до 1,1832 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1852 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 104,04 иены со 103,83 иены на прошлом закрытии, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,32%, до 92,61 пункта.

На рынках сохраняются опасения по поводу пандемии коронавируса, так как число новых случаев заражения в мире продолжает подниматься. Некоторые страны фиксируют рекордные показатели, в других — уровень новых заражений остается вблизи максимальных.

Традиционно доллар является более надежным активом, поэтому спрос на него поднимается в случае усиления глобальных рисков. Вторая волна пандемии, как ожидают инвесторы, может сдержать восстановление экономики, пострадавшей во втором квартале от первой волны коронавируса из-за масштабных карантинных ограничений.