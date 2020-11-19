Ещё
Далее:
Читайте также:
Любой фильм за "Спасибо"
Любой фильм за "Спасибо" Cмотрите в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.50
$
76.47
90.50
90.56
Прогноз
23.11 – 30.11
$
77.50
92.23
Индексы и котировки Brent
44.22
+0.23 Золото
1863.58
+0.05 РТС
1276.75
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
19.11
1.1837
+0.0121
04.11
1.1716
16.11
08.11
25.10

Доллар дорожает к мировым валютам на сохранении опасений по пандемии 

Прайм 2 часа назад
Доллар дорожает к мировым валютам
Фото: РИА Новости
Курс доллара поднимается к основным мировым валютам в четверг днем, опасения по пандемии коронавируса из-за статистики по заражениям поддерживают уход от риска, что благоприятно для более надежного доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.52 мск курс евро к доллару уменьшался до 1,1832 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1852 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 104,04 иены со 103,83 иены на прошлом закрытии, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,32%, до 92,61 пункта.
На рынках сохраняются опасения по поводу пандемии коронавируса, так как число новых случаев заражения в мире продолжает подниматься. Некоторые страны фиксируют рекордные показатели, в других — уровень новых заражений остается вблизи максимальных.
Традиционно доллар является более надежным активом, поэтому спрос на него поднимается в случае усиления глобальных рисков. Вторая волна пандемии, как ожидают инвесторы, может сдержать восстановление экономики, пострадавшей во втором квартале от первой волны коронавируса из-за масштабных карантинных ограничений.
Позднее в ходе торгов трейдеры ожидают статистику по США. Так, минтруда страны опубликует данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 14 ноября. Эксперты прогнозируют снижение на 2 тысячи, до 707 тысяч заявок. Позднее Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR) США сообщит данные о количестве сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке страны в октябре. Как ожидаются, индикатор снизился на 1,2% в месячном выражении — до 6,45 миллиона.
Видео дня. Количество железных монет в России достигло рекорда
Прайм: последние новости
Фунт дешевеет к доллару на рисках вокруг сделки Великобритании и ЕС Фунт дешевеет к доллару на рисках вокруг сделки Великобритании и ЕС Оптимизм по поводу вакцин пока иссяк Оптимизм по поводу вакцин пока иссяк Евро дорожает на надеждах на вакцину от коронавируса Евро дорожает на надеждах на вакцину от коронавируса
Комментарии
Рынки , Минтруд
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение