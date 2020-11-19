Снова о российском рубле. Думаю, что хорошие новости для нашей валюты закончились, положительная динамика иссякла.

Рубль поддерживало снижение рисков на мировых рынках, после американских выборов инвесторы решили увеличить долю на развивающихся рынках. Между тем, общая обстановка снова начинает деградировать.

Заметна слабость техсектора на американском рынке акций. Рынок нуждается в дополнительных стимулах со стороны центробанков. Если ЕЦБ в декабре может увеличить QE, то ФРС , в лучшем случае, ограничится смещением дюрации QE.

А еще коронавирус, эпидемия нарастает, многие страны снова закрываются: Франция, Польша, теперь вот в Японии рекордное количество инфицированных. Все это снова заставит инвесторов войти в фазу risk-off.

Конечно, для рубля это негативный сценарий, который усилят выплаты по внешнем долгу, в декабре они вырастут почти в 3 раза, до 14 млрд долларов. Поэтому цели по паре доллар-рубль в районе 75.5 отработаны, можно ожидать разворот и движение к сопротивлению 77.4, а там и к 80.