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Эксперт оценил ситуацию с котировками криптовалюты 

RT на русском 46 минут назад
Эксперт оценил ситуацию с котировками криптовалюты
Фото: AFP
Основатель закрытого инвестиционного клуба Frendex Руслан Пичугин оценил ситуацию с котировками криптовалюты.

«Рост котировок криптовалюты в целом и биткоина в частности вызывает неподдельный интерес у многих участников рынка. Особенно сейчас, когда мировые регуляторы всё сильнее и сильнее контролируют денежные потоки, а доходность классических денег с годами становится всё ниже», — заявил он в беседе с Life.ru.

Эксперт также обратил внимание на некоторую возможную корреляцию между курсом биткоина и золота, которая идёт с отставанием в несколько месяцев. Как считает Пичугин, если она сохранится, то можно ожидать обновления максимума курса криптовалюты в ближайшее время, как это было с золотом в августе.

«Поэтому я не удивлюсь цене в $20 — 22 тыс. на горизонте до конца года. Однако на этом уровне биткоин, скорее всего, не закрепится. Вероятнее всего, средняя цена будет около $17 — 18 тыс. (то есть близко к текущим ценам)», — прогнозирует эксперт.

По его словам, причина роста котировок крипторынка связана также с тем, что молодые инвесторы видят такую валюту достаточно понятным инструментом защиты капитала.

«В то время как старшее поколение всё ещё верит в золото. Получается, что в какой-то момент биткоин стал цифровым золотом, в то время как альткоины стали рисковыми активами с высоким потенциалом роста», — добавил Пичугин.

Ранее заведующий кафедрой «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Александр Хандруев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по регулированию цифровой валюты в России.
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Комментарии 1
Рынки , Александр Хандруев , РАНХиГС , ФБА "Экономика сегодня"
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