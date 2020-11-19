Эксперт оценил ситуацию с котировками криптовалюты 

Основатель закрытого инвестиционного клуба Frendex Руслан Пичугин оценил ситуацию с котировками криптовалюты.

«Рост котировок криптовалюты в целом и биткоина в частности вызывает неподдельный интерес у многих участников рынка. Особенно сейчас, когда мировые регуляторы всё сильнее и сильнее контролируют денежные потоки, а доходность классических денег с годами становится всё ниже», — заявил он в беседе с Life.ru.

Эксперт также обратил внимание на некоторую возможную корреляцию между курсом биткоина и золота, которая идёт с отставанием в несколько месяцев. Как считает Пичугин, если она сохранится, то можно ожидать обновления максимума курса криптовалюты в ближайшее время, как это было с золотом в августе.

«Поэтому я не удивлюсь цене в $20 — 22 тыс. на горизонте до конца года. Однако на этом уровне биткоин, скорее всего, не закрепится. Вероятнее всего, средняя цена будет около $17 — 18 тыс. (то есть близко к текущим ценам)», — прогнозирует эксперт.

По его словам, причина роста котировок крипторынка связана также с тем, что молодые инвесторы видят такую валюту достаточно понятным инструментом защиты капитала.