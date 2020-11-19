Глобальный долг растет 

Институт международных финансов (IIF) обновил оценку объема мирового долга по состоянию на конец 3к20. Согласно расчетам, которые приводятся в последнем докладе IIF, с 2019 г. общий размер долга в мировой экономике вырос более чем на 15 трлн долл., до рекордных 272 трлн долл., а к концу 2020 г. достигнет 277 трлн долл., или 365% глобального ВВП. Объем долга развивающихся стран (без учета финансового сектора), по прогнозу IIF, увеличится до 210% ВВП по сравнению со 185% ВВП в 2019 г.

Согласно приведенным расчетам, в странах с развитой экономикой суммарный долг достиг рекордных 432% ВВП, при этом значительную часть прироста обеспечили США, Канада и Япония. В Китае, по оценкам IIF, объем долга в процентном отношении к ВВП составляет 335% против 200% в 2011 г. По мнению авторов доклада, способность мировой экономики снизить свою долговую нагрузку в будущем, не нанеся существенный ущерб экономической активности, вызывает большие сомнения.

По оценкам IIF, если средние темпы роста глобального долга останутся такими же, как в последние 15 лет, то к 2030 г. его объем может превысить 360 трлн долл. Растущее долговое бремя сдерживает рост экономической активности даже при низкой стоимости обслуживания долга. В результате нельзя гарантировать, что меры фискального стимулирования обеспечат подъем активности в реальной экономике. По оценкам МВФ , в этом году на различные фискальные меры было направлено в общей сложности 12 трлн долл. (12% мирового ВВП), а на денежно-кредитные меры — 8 трлн долл. Меры фискального стимулирования экономик развивающихся стран МВФ оценивает в 6% ВВП.

В условиях экономической рецессии долг оказывает дефляционное воздействие. Как мы отмечали во вчерашнем выпуске Ежедневного макроэкономического обзора, по данным Bloomberg, американские зомби-компании (т.е. компании, чья прибыль не покрывает их процентные расходы) аккумулировали долг на сумму 1,4 трлн руб. Председатель КНР Си Цзиньпин в рамках состоявшегося на этой неделе саммита БРИКС отметил, что сейчас в глобальной экономике наблюдается самая сильная рецессия за период с Великой депрессии 1930-х гг. В прошлом смягчение долговой нагрузки достигалось за счет повышения инфляции, монетизации долга, дефолтов и списаний по долгам.

Сейчас сложно представить, что власти откажутся от усиления мер фискального стимулирования экономики, что, конечно же, приведет к увеличению долга. МВФ в опубликованном в прошлом месяце Бюджетном вестнике предупреждает, что не стоит слишком быстро отказываться от мер фискальной поддержки, несмотря на высокие уровни долга во всем мире. По мнению МВФ, пандемия коронавируса и рецессия вынуждают власти идти на болезненные, но неизбежные компромиссы.

В сфере бюджетной политики МВФ выделяет следующие риски. Во-первых — затяжной спад вместо ожидаемого восстановления мировой экономики в 2021 г. В этом сценарии увеличится количество банкротств, ухудшится ситуация в банковском секторе и понадобятся дополнительные меры его поддержки, вырастет потребность в бюджетных ресурсах для сохранения занятости и выплаты пособий по безработице. Во-вторых — ужесточение финансовых условий, которое ударит по госбюджетам и корпоративному сектору, ставшим менее устойчивыми в результате стремительного наращивания суверенного и частного долга.

Неспособность платить по долгам либо невозможность привлекать фондирование являются главными рисками для финансовых рынков в условиях увеличения дефолтов и ухудшения кредитоспособности эмитентов. Следует напомнить, что именно закрытие рынков фондирования предопределило в свое время банкротство Lehman Brothers. В-третьих — волатильность сырьевых рынков, на фоне которой может значительно ухудшиться наполняемость бюджетов стран — экспортеров сырья в случае продолжительного сокращения спроса в мировой экономике. Другие риск-факторы включают вынужденное ужесточение фискальной политики или значительное повышение процентных ставок с целью смягчения неблагоприятного изменения валютного курса.

Так что ожидать разворота этого тренда — все большего и большего увеличения долга — в ближайшей перспективе, видимо, не стоит. А это значит, что в будущем правительства столкнутся с невозможностью сколько-нибудь значимого наращивания фискального стимулирования экономики. При этом рост долга происходит на фоне снижающихся процентных ставок. Низкая стоимость обслуживания долга уменьшает давление на заемщиков, и в нынешней ситуации у центробанков фактически нет возможностей для повышения ставок. Поэтому — даже если не брать в расчет текущую экономическую неопределенность (которая явным образом требует проведения стимулирующей денежно-кредитной политики) — нет ничего удивительного в том, что ни ФРС , ни ЕЦБ не ожидают повышения процентных ставок ни в среднесрочной, ни в более отдаленной перспективе.