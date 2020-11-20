Фьючерсы на индексы США снижаются

Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в основном опускаются в пятницу на новостях об отзыве минфином США неиспользованных антикризисных средств, выделенных Федеральной резервной системе (ФРС) для поддержки экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.47 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) падал на 0,14%, до 29402 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,17%, до 12007,25 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 0,07%, до 3577,62 пункта.

Трейдеры обратили внимание на новости из США, где министр финансов Стивен Мнучин запросил у Федрезерва возврат неиспользованных 455 миллиардов долларов из кредитных программ в рамках выделенного ранее в текущем году пакета экономической помощи CARES Act. Срок действия указанных кредитных программ истекает 31 декабря.

В марте власти США приняли законопроект о выделении 2 триллионов долларов для стимулировании экономики в связи с пандемией коронавируса. В рамках данного пакета предусматривалось выделение 500 миллиардов долларов на различные механизмы экстренного кредитования по линии ФРС, а также гарантии по кредитам.