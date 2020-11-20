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Названы «ангелы-хранители» доллара 

Артём Кульша 1 час назад
Названы «ангелы-хранители» доллара
Фото: Reuters
Торговые партнеры США и реалии современной финансовой системы удерживают курс доллара от обвала. Об этом экономист Виталий Калугин заявил «Ура.ру».
На сегодня, как сообщал «Рамблер», Центральный банк установил курс доллар в размере 76,2 рубля. Калугин считает, что в ближайшие два-три года стоимость американской валюты по отношению к российской будет варьироваться в пределах 5% вверх и вниз, то есть не опустится ниже 72,4 рубля и не поднимется выше 80-и.

«Я думаю, что существенных изменений не будет на ближайшую перспективу, если, конечно, (кандидат в президенты США Джо. — Прим. ред.) Байден не будет пытаться делать социалистическую революцию, но это черный лебедь», — отметил он.

Экономист объяснил, что реалии современной финансовой системы таковы, что курс валюты зависит исключительно от силы экономики страны.
По его словам, в перспективе семи ближайших лет экономику США не ожидают серьезные проблемы — из пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 она выйдет наиболее подготовленной среди других стран, потому что широко диверсифицирована и основана на постиндустриальном развитии.

«Грубо говоря, они делают деньги на знаниях», — объяснил Калугин.

Кроме того, он выразил уверенность, что торговые партнеры США не позволят курсу доллара обрушиться, потому что тогда может вырасти китайский юань, а им это невыгодно.
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Рынки , Центральный банк России
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