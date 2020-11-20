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Названы три условия для обвала рубля 

Павел Тиунов 58 минут назад
Названы три условия для обвала рубля
Фото: ТАСС
Существует несколько условий, при которых российский рубль может продемонстрировать резкое падение, заявил в статье для ProFinance финансовый аналитик Дмитрий Полин. Он подчеркнул, что радоваться укреплению курса нацвалюты на три рубля по отношению к доллару не стоит.
Эксперт подчеркнул, что в настоящее время инвесторы находятся перед мучительным выбором — сохранить активы развивающихся стран или избавиться на них. Финансисты с нетерпением ожидают появления вакцины от коронавируса, которую Полин называет «спасителем мировой экономики».

«У некоторых слабых игроков (или самых проворных — рассудит время) могут сдать нервы и они начнут сбрасывать рисковые активы раньше в попытке опередить остальных», — написал аналитик.

Во втором случае российский рубль обязательно отреагирует на действия инвесторов, потеряв позиции по отношению к стабильным валютам.
Еще один фактор, способный спровоцировать падение российской нацвалюты, — возможные санкции со стороны избранного президента США Джо Байдена. Пока «мир рад демократу», беспокоиться не о чем, отметил аналитик. Однако в любой момент Байден может припомнить Москве предполагаемое вмешательство в выборы в 2016 году или «афганскую историю».

«Вернуть доллару три рубля — как глазом моргнуть. Вы не успеете опомниться», — подчеркнул Полин.

Наконец, рубль, напомнил эксперт, на 80% зависит от «внешних индикаторов». В их числе, экономическая ситуация в США и цены на нефть. Нестабильность одного из факторов обязательно потянет за собой российскую нацвалюту.
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Рынки , Джозеф Байден
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