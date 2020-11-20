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В ГД сообщили, что Крым может стать площадкой для опробования цифрового рубля 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Использование цифрового рубля может быть в пилотном варианте опробовано в Крыму для преодоления санкций, заявил в пятницу журналистам председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
В середине октября ЦБ РФ в своем докладе представил концепцию цифрового рубля. Он будет иметь форму уникального цифрового кода, который будет храниться на специальном электронном кошельке, а передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Эмиссию цифрового рубля будет осуществлять Банк России. Владельцы денег будут иметь возможность свободно переводить рубли из одной формы в другую.

"С 1 января следующего года начинает действовать закон о цифровых активах. Думаю, этот закон может быть интересен крымчанам. Я обсуждаю с айтишниками крымскими, чтобы они его применили здесь в том числе для экономического оборота крымских организаций с организациями в других регионах России и внешним рынком. Нам надо в пилотном варианте опробовать этот закон для опробования возможности преодоления санкционных решений", — сказал Аксаков.

Он отметил, что специалисты согласились провести такой эксперимент. "Надеюсь, в следующем году примеры увидим", — добавил депутат.
ЦБ назвал дату запуска цифрового рубля
В ЦБ подчеркивали, что на начальном этапе банкам будет сложно прогнозировать спрос на цифровой рубль, учитывая, что до этого он не использовался гражданами и компаниями. Поэтому в период введения цифрового рубля кредитные организации могут столкнуться с повышением волатильности остатков на счетах клиентов и изменениями в структуре балансов.
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Рынки , Видео , Анатолий Аксаков , Госдума , Центральный банк России
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