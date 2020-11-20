Использование цифрового рубля может быть в пилотном варианте опробовано в Крыму для преодоления санкций, заявил в пятницу журналистам председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
В середине октября ЦБ РФ в своем докладе представил концепцию цифрового рубля. Он будет иметь форму уникального цифрового кода, который будет храниться на специальном электронном кошельке, а передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Эмиссию цифрового рубля будет осуществлять Банк России. Владельцы денег будут иметь возможность свободно переводить рубли из одной формы в другую.
"С 1 января следующего года начинает действовать закон о цифровых активах. Думаю, этот закон может быть интересен крымчанам. Я обсуждаю с айтишниками крымскими, чтобы они его применили здесь в том числе для экономического оборота крымских организаций с организациями в других регионах России и внешним рынком. Нам надо в пилотном варианте опробовать этот закон для опробования возможности преодоления санкционных решений", — сказал Аксаков.
Он отметил, что специалисты согласились провести такой эксперимент. "Надеюсь, в следующем году примеры увидим", — добавил депутат.
В ЦБ подчеркивали, что на начальном этапе банкам будет сложно прогнозировать спрос на цифровой рубль, учитывая, что до этого он не использовался гражданами и компаниями. Поэтому в период введения цифрового рубля кредитные организации могут столкнуться с повышением волатильности остатков на счетах клиентов и изменениями в структуре балансов.