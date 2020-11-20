"С 1 января следующего года начинает действовать закон о цифровых активах. Думаю, этот закон может быть интересен крымчанам. Я обсуждаю с айтишниками крымскими, чтобы они его применили здесь в том числе для экономического оборота крымских организаций с организациями в других регионах России и внешним рынком. Нам надо в пилотном варианте опробовать этот закон для опробования возможности преодоления санкционных решений", — сказал Аксаков.