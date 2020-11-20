Российский рынок акций растет вслед за нефтью

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.13 мск рос на 0,32% — до 3056,27 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,51%, до 1265,39 пункта.

Основными факторами движения всех рынков в начале следующей недели будет выступать "динамика пандемии на выходных, а также развитие ситуации в США вокруг итогов президентских выборов, создающей внутриполитические риски", добавляет аналитик.