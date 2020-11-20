Российский рынок акций растет вслед за нефтью

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.13 мск рос на 0,32% — до 3056,27 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,51%, до 1265,39 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" увеличивался на 3 копейки, до 76,08 рубля, курс евро снижался на 1 копейку, до 90,33 рубля.
Январский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,88%, до 44,59 доллара за баррель.
ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ
Акции Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная компания транспортной группы Fesco), подскочили с утра более чем на 7% — до 12,5 рубля на корпоративных новостях, обновив максимум с июня 2012 года. За последние четыре торговых сессии акции компании суммарно выросли уже на 21%. К текущему моменту акции ДВМП растут на 5,14%.
Акционеры ДВМП избрали новый совет директоров, полностью сменив его состав, сообщила ранее в пятницу Fesco.
В лидерах снижения – депозитарные расписки X5 (-1,54%), акции "Магнита" (-1,16%), "Распадской" (-1,12%), депозитарные расписки "Русагро" (-1,09%), акции НМТП (-0,96%) и бумаги HeadHunter Group (0,96%).
ПРОГНОЗЫ
Диапазон текущей недели у индекса Мосбиржи: 3027–3087 пунктов, у индекса РТС: 1245–1282 пунктов, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир Инвестиций". Без появления сильных драйверов более вероятно продолжение консолидации в этих коридорах, считает он.
Основными факторами движения всех рынков в начале следующей недели будет выступать "динамика пандемии на выходных, а также развитие ситуации в США вокруг итогов президентских выборов, создающей внутриполитические риски", добавляет аналитик.
Улучшение внешнего фона способствует возвращению отечественного рынка в зеленый сектор; ориентир по закрытию для индекса Мосбиржи: 3025-3080 пунктов, отмечает Александр Осин из "Фридом Финанс".