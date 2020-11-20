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Исследование «Рамблер»: россияне готовятся к ослаблению рубля в 2021 году 

Лера Букина 1 час назад
Россияне готовятся к ослаблению рубля в 2021 году
Фото: ТАСС
Прогнозы россиян относительно рубля в 2021 году у всех разные. Так, более половины опрошенных (69%) ожидают его ослабления на фоне ситуации с коронавирусом во всем мире, а 8% — укрепления. Остальное же не ожидают никаких перемен.
Также 28% участников верят в то, что России удастся избежать экономических потрясений. Как стало известно, они полагаются на выработанную стратегию по поддержанию экономики.
Не всем россиянам сейчас живется тяжелее, чем раньше (за последние несколько лет). Например, 27% респондентов заявили, что им повезло с удачным трудоустройством. Остальные россияне живут либо на пенсию, либо столкнулись с трудностями, связанными с работой.
В данном исследовании приняли участие разные граждане: и те, кто откладывал денежные средства на случай кризиса, и те, кто этого никогда не делал. Не откладывали деньги 63% респондентов. Также опрос показал, что для 61% участников именно 2020 год был самым трудным (предлагались периоды, начиная с 2012 года).
Последний вопрос касался победы стран над коронавирусом. Так, по прогнозам 62% респондентов, Россия займет последнее место по скорости победы над ним. На выбор предоставлялось несколько стран: Германия, Великобритания, США, Россия. 30% опрошенных поставили Россию на первое место, 5% — на второе, а 3% — на третье.
В исследовании приняли участие 914 человек.
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