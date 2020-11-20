Вакцина угрожает золоту

Инвесторы сокращают запасы золота на фоне роста оптимистических настроений, связанных с появлением вакцины от коронавируса, пишет Financial Times
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Растущие перспективы вакцины против Covid-19 угрожают снизить цены на золото после эпического двухлетнего ралли, которое летом подняло драгоценный металл до рекордного уровня.
С августа стоимость золота сократилась уже на 10% - это может быть началом устойчивого спада, основанного на новостях об успешных испытаниях вакцин против COVID-19.
Привлекательность золота, которое обычно используется в качестве надежного вложения во время потрясений, снизится, когда мировая экономика начнет восстанавливаться. А поскольку инвесторы также отказываются от государственных облигаций в пользу более рискованных и доходных активов, относительная привлекательность золота, которое не приносит дохода, будет притупляться.
Аналитики ожидают, что в следующем году цены на золото упадут до 1550 долларов за тройскую унцию, что примерно на 17% ниже текущего уровня.
Некоторые инвесторы обращают внимание на другие драгоценные металлы, которые больше привязаны к промышленному спросу, а значит, могут выиграть от восстановления экономики после пандемии. Это серебро, которое используется в солнечных батареях, и платина, необходимая для каталитических нейтрализаторов.