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Курс биткоина побил новый рекорд 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Курс биткоина побил новый рекорд
Фото: globallookpress.com
Курс биткоина достиг отметки 18,6 тысячи долларов, побил новый рекорд стоимости, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.
Рост котировок по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии составил 3,7 процента. Это наивысший показатель с декабря 2017 года.
До исторического максимума — 20 тысяч долларов за биткоин — первой и самой популярной криптовалюте осталось подорожать на 7,5 процента.
Рост курса биткоина начался в конце сентября. Аналитики связывают его с недостатками существующих платежных систем, а также с началом поддержки со стороны одной из них — PayPal.
При этом некоторые экономисты не исключают скоро падения цены биткоина из-за того, что нынешние держатели будут избавляться от активов, стремясь зафиксировать прибыль. Котировки в этом случае могут снизиться до 12 тысяч долларов за биткоин.
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