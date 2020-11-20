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Мечтать не вредно: когда доллар будет стоить 45 рублей 

Газета.Ru 2 часа назад
Когда доллар будет стоить 45 рублей
Фото: ТАСС
Экономист Михаил Хазин заявил в эфире YouTube-каналу Metametrica, что в обозримой перспективе рубль вернется к курсу 45 за доллар США, а его коллега Михаил Делягин пояснил, что это произойдет не из-за усиления рубля, а из-за ослабления американской валюты. "Газета.Ru" опросила экспертов и выяснила, какова вероятность такого сценария.
По мнению экономистов Михаила Делягина и Михаила Хазина американская валюта сейчас очень сильно переоценена, и вскоре реальная стоимость доллара вернется к своим реальным значениям. По их мнению это приведет к тому, что в обозримом будущем единица американской валюты будет торговаться по 45 рублей.