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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском и ещё 6 3 часа назад
Рубль укрепляется
Фото: ТАСС
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снизился на 23 копейки — до 75,97 рубля.
Курс евро упал на 17 копеек и составил 90,21 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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