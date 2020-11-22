В Эмиратах открыты новые месторождения нефти 

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Высший совет по нефти ОАЭ (SPC) объявил об открытии новых месторождений нетрадиционной сырой нефти в эмирате Абу-Даби, по предварительной оценке, речь идет о бассейне объемом в 22 миллиарда баррелей, пишет эмиратское агентство WAM.

"SPC объявило о новых открытиях в ходе онлайн-встречи во главе с наследным принцем Абу-Даби Мохамедом бен Зайедом Аль-Нахайяном и заместителем председателя SPC", — пишет агентство.

На совещании утвердили план действий нефтяной компании Абу-Даби ADNOC по увеличению капиталовложений до 445 миллиардов дирхамов (примерно 121 миллиард долларов США) в течение следующих пяти лет.