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Цена биткоина слегка снижается, оставаясь у $18,5 тыс. 

Прайм и ещё 1 4 часа назад
Цена биткоина слегка снижается
Фото: РИА Новости
Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в понедельник слегка снижается, сохраняя позиции в диапазоне 18-19 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 8.55 мск биткоин дешевел на 0,43%, до 18 434 долларов, на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance — на 0,28%, до 18 466 долларов. В последний раз биткоин был выше 18 тысяч долларов, как и 19 тысяч, в декабре 2017 года. На долю биткоина приходится примерно 63,2% всего глобального рынка криптовалют.

"За неделю биткоин прибавил 15% и сейчас торгуется по 18 400 долларов. До исторического максимума остается чуть больше 1 000 долларов. Эфир (криптовалюта Ethereum — ред.) тоже ускорил рост и прибавил 24%, поднявшись до 580 долларов", — отметил РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.

"Вспоминая предыдущий цикл, в январе 2017 года биткоин поднялся до 1 100 долларов, повторив максимум 2013 года. После этого в течение двух недель он упал на 34%, а затем снова продолжил рост и за год достиг 19 000 долларов. Возможно, в этот раз будет что-то похожее, поскольку многие захотят зафиксировать прибыль. Тем не менее, база инвесторов сейчас более сбалансирована, рынок стал более зрелым, поэтому, возможно, такого падения и не случится", — добавил он.
Сейчас ближайшая поддержка для биткоина — уровни 16 000 долларов и 13 800 долларов, сопротивление — 19 700 — 20 000 долларов, считает Гусейнов.
Директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин в свою очередь указал, что психологический климат крипторынка сегодня ориентирован на активность.

"Он переживает повышенную тревожность, в связи с чем ощущается небольшая решительность в его действиях. Это говорит за то, что к концу понедельника 23 ноября курс биткоина поднимется до 18 700 долларов, а через неделю он может составить 19 300 долларов", — считает он.

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Рынки , Когда следующий кризис , Мансур Гусейнов , РИА Новости
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