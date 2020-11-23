Цена биткоина слегка снижается

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в понедельник слегка снижается, сохраняя позиции в диапазоне 18-19 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 8.55 мск биткоин дешевел на 0,43%, до 18 434 долларов, на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance — на 0,28%, до 18 466 долларов. В последний раз биткоин был выше 18 тысяч долларов, как и 19 тысяч, в декабре 2017 года. На долю биткоина приходится примерно 63,2% всего глобального рынка криптовалют.

"За неделю биткоин прибавил 15% и сейчас торгуется по 18 400 долларов. До исторического максимума остается чуть больше 1 000 долларов. Эфир (криптовалюта Ethereum — ред.) тоже ускорил рост и прибавил 24%, поднявшись до 580 долларов", — отметил РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.

"Вспоминая предыдущий цикл, в январе 2017 года биткоин поднялся до 1 100 долларов, повторив максимум 2013 года. После этого в течение двух недель он упал на 34%, а затем снова продолжил рост и за год достиг 19 000 долларов. Возможно, в этот раз будет что-то похожее, поскольку многие захотят зафиксировать прибыль. Тем не менее, база инвесторов сейчас более сбалансирована, рынок стал более зрелым, поэтому, возможно, такого падения и не случится", — добавил он.

Сейчас ближайшая поддержка для биткоина — уровни 16 000 долларов и 13 800 долларов, сопротивление — 19 700 — 20 000 долларов, считает Гусейнов.

Директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин в свою очередь указал, что психологический климат крипторынка сегодня ориентирован на активность.