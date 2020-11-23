Девальвация ожидает доллар в случае прихода к власти демократической партии в США. Если президентом станет Джо Байден , Штаты могут получить «разбухание» торгового дефицита.

Сыграет роль и быстрое распространение в мире вакцины от коронавируса, что позволит другим странам не «бежать за защитой» в облигации американского казначейства. А федеральный резерв США и его «денежный станок» размывают будущую покупательскую способность доллара, считает шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Правительство Трампа всегда старалось развернуть торговые потоки из Европы и Китая в сторону США, поясняет аналитик. Байден и его соратники могут сделать так, что Китаю будет позволено слишком много, приводит мнение специалиста «РГ».

Не видно обеспечительных ресурсов, которые бы смогли предотвратить неизбежную девальвацию доллара хотя бы на 20–25%, — делает вывод Пушкарёв.