Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
76.45
90.30
90.65
Прогноз
23.11 – 30.11
$
77.50
92.23
Индексы и котировки Brent
45.04
+0.02 Золото
1873.00
–0.04 РТС
1258.91
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
20.11
1.1858
–0.0032
08.11
1.1890
17.11
09.11

Эксперт спрогнозировал обвал доллара в следующем году 

News.ru 43 минуты назад
Девальвация ожидает доллар в случае прихода к власти демократической партии в США. Если президентом станет Джо Байден, Штаты могут получить «разбухание» торгового дефицита.
Сыграет роль и быстрое распространение в мире вакцины от коронавируса, что позволит другим странам не «бежать за защитой» в облигации американского казначейства. А федеральный резерв США и его «денежный станок» размывают будущую покупательскую способность доллара, считает шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.
Правительство Трампа всегда старалось развернуть торговые потоки из Европы и Китая в сторону США, поясняет аналитик. Байден и его соратники могут сделать так, что Китаю будет позволено слишком много, приводит мнение специалиста «РГ».

Не видно обеспечительных ресурсов, которые бы смогли предотвратить неизбежную девальвацию доллара хотя бы на 20–25%, — делает вывод Пушкарёв.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите G20 затронул тему девальвации национальных валют. По мнению российского лидера, это явление несёт в себе большие риски для стран мира. Экономисты оценили слова политика.
News.ru: последние новости
Финансисты разошлись во мнениях после заявления Путина о девальвации Финансисты разошлись во мнениях после заявления Путина о девальвации Новые месторождения нефти открыли в Абу-Даби Новые месторождения нефти открыли в Абу-Даби Курс доллара вырос на открытии торгов МосБиржи Курс доллара вырос на открытии торгов МосБиржи
Комментарии 9
Рынки , Видео , Джозеф Байден , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение