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Цены на нефть растут на ожидании вакцины от коронавируса 

Прайм и ещё 4 6 часов назад
Цены на нефть растут
Фото: Reuters
Мировые цены на нефть в понедельник утром растут, трейдеры надеются, что появление вакцины от COVID-19 поддержит восстановление спроса на это сырье, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.34 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,4%, до 45,25 доллара за баррель. Январские фьючерсы на Brent дорожали на 0,36%, до 45,12 доллара за баррель Январские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,24% — до 42,52 доллара за баррель.
Трейдеры начали неделю оптимизмом вокруг перспектив восстановления спроса на "черное золото" благодаря успешным испытаниям вакцины против коронавируса. Американский фармацевтический гигант Pfizer и немецкая BioNTech подали в пятницу запрос в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США для получения разрешения на экстренное использование вакцины от COVID-19.

"Позитивные настроения по-прежнему вызваны недавними хорошими новостями об эффективности разрабатываемых вакцин против коронавируса и ожиданием того, что ОПЕК+ на заседании в конце этого месяца продлит текущие сокращения на 3-6 месяцев", — отметил старший рыночный стратег Axi Стивен Иннес (Stephen Innes), которого цитирует Рейтер.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в середине ноября обсудил ситуацию на рынке нефти на фоне "второй волны" коронавируса. По его итогам не было вынесено никакой рекомендации, хотя до этого эксперты ОПЕК+ рекомендовали министрам рассмотреть сохранение текущих ограничений добычи на первый квартал или на первое полугодие 2021 года. Комитет обещал дать рекомендации по этому вопросу к заседанию альянса 1 декабря.
Участники торгов также обратили внимание на сообщения о ситуации в Саудовской Аравии. Ранее агентство Рейтер сообщило, что представитель военных йеменских повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявил о ракетном обстреле распределительной станции нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco.
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Рынки , Pfizer , Reuters
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