​Фондовые торги в РФ открылись ростом индексов

«Основные азиатские площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Рынки Китая и Южной Кореи растут в пределах 1,8%, а в Японии и Индии площадки теряют до 0,4%. Фьючерсы на основные американские индексы, после снижения в пятницу, прибавляют порядка 0,3%. На рынке энергоносителей ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет более 0,5%, пытаясь закрепиться выше 45 долларов за баррель», — перечисляет эксперт.
«В случае публикации слабых предварительных данных по индексам деловой активности в производстве и сфере услуг европейских стран и США, произойдет ухудшение внешней конъюнктуры, что поспособствует компенсации российским рынком утреннего роста и уходу индекса МосБиржи на отрицательную территорию», — комментирует аналитик.