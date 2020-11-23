​Фондовые торги в РФ открылись ростом индексов

Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,65% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 070,89 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,55% и равнялся 1 269,64 пункта.

Учитывая внешний фон сегодня утром Зварич ожидает преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу Мосбиржи сделать шаг в сторону максимумов прошлой недели. При этом в дальнейшем рынок может перейти к снижению, допускает он.