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Ожидания на миллиард. Ozon выходит на биржу на этой неделе 

BFM.RU 1 час назад
Ожидания на миллиард. Ozon выходит на биржу
Фото: Reuters
Онлайн-ретейлер Ozon выходит на биржу на этой неделе Книга заявок на IPO переподписана в первые часы сбора заявок, отмечал Forbes. По данным издания, заявок собрано на 825 млн долларов.
Это размещение давно ждали. И, судя по данным СМИ, инвесторы проявляют к нему повышенный интерес. Еще бы, Ozon — третий по обороту онлайн-ретейлер России. Выручка по итогам прошлого года выросла до 80,7 млрд рублей. Но компания остается убыточной. И в этом году хоть и удалось сократить убыток по сравнению с прошлым, он все равно составил 12,9 млрд рублей.
Видимо, поэтому и оценка компании сильно разнится. Например, три организатора IPO оценивают Ozon в диапазоне от 4 млрд долларов до 12 млрд, писал Forbes со ссылкой на источники.
Интернет-платформы невозможно оценивать так же, как обычные компании, уверен генеральный директор УК «Спутник — управление капиталом» Александр Лосев.

Александр Лосев генеральный директор УК «Спутник — управление капиталом»:

«Если посмотреть на тот же самый «Яндекс», у него P/E ratio — соотношение цены к возможной прибыли — 165. И Tesla долгое время была убыточна. Важен ведь не текущий убыток. И если сейчас мы увидели, что пандемия резко-резко ускорила переход бизнеса на цифровые платформы и делается ставка на цифровые платформы, то возможны и более высокие оценки, чем делают наши банки. Потому что, если удастся этот бизнес масштабировать, если удастся охватить не только российский рынок этими сервисами, но и выйти хотя бы в Восточную, Центральную Европу, то, конечно, у Ozon хорошее будущее».

Ozon делает бизнес на очень конкурентном рынке. Среди его соперников такие платформы, как Wildberries, AliExpress, «Яндекс» со своим «Маркетом». В этот сегмент упорно идет «Сбер». Не смогли защититься от рисков и ушли с рынка такие известные игроки, как «Юлмарт» и «Викимарт». Стоит ли частным инвесторам участвовать в этом IPO, комментирует трейдер, финансовый эксперт Дмитрий Пушкарев.

Дмитрий Пушкарев трейдер, финансовый эксперт:


«Я думаю, что в перспективе года-двух инвесторам это интересно. Но когда спадет вторая волна коронавируса, то акции Ozon тоже могут припасть, потому что выйдет из стоимости Ozon именно эта идея — усиление именно интернет-рынка. И это совпадет с традиционным снижением активности после IPO».

Важный момент — условия, на которых инвестору предлагают участвовать. Например, уже появилось несколько предложений, в том числе от крупных участников рынка, на участие в IPO Ozon с комиссией 5-6%. Такие условия для инвесторов крайне невыгоды. Хорошая новость в том, что на фоне повышенного спроса такое событие может подстегнуть интерес к российскому рынку в целом, а в частности, к акциям АФК «Система» как к одному из основных акционеров, к Mail.ru Group и ко всему спектру компаний, которые зарабатывают на электронной коммерции. Главное — грамотно взвесить риски.
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Рынки , Компании , Дмитрий Пушкарев , Александр Лосев , АФК Система , Сбербанк России , Яндекс , Mail.ru Group , Forbes
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