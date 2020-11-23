Ожидания на миллиард. Ozon выходит на биржу

«Если посмотреть на тот же самый «Яндекс», у него P/E ratio — соотношение цены к возможной прибыли — 165. И Tesla долгое время была убыточна. Важен ведь не текущий убыток. И если сейчас мы увидели, что пандемия резко-резко ускорила переход бизнеса на цифровые платформы и делается ставка на цифровые платформы, то возможны и более высокие оценки, чем делают наши банки. Потому что, если удастся этот бизнес масштабировать, если удастся охватить не только российский рынок этими сервисами, но и выйти хотя бы в Восточную, Центральную Европу, то, конечно, у Ozon хорошее будущее».