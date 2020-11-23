Рубль начнет неделю повышением

Российский рынок акций и рубль в начале торговой сессии понедельника повысятся, полагают аналитики.

Доллар сползет к психологически значимому уровню в 76 рублей, оценивают эксперты.

ПРОГНОЗЫ

В начале дня ожидается повышение индекса Мосбиржи на 0,1-0,4% в диапазон 3055-3065 пунктов, в качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3050 и 3040 пунктов, значимыми сопротивлениями росту станут отметки 3080 и 3090 пунктов, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

В начале торгов возможно повышение индекса РТС, заявления американских властей о возможности скорого начала вакцинации населения и планах по достижению популяционного иммунитета к маю подкрепили оптимизм участников рынка, прокомментировал Антон Старцев из компании "Олма".

"Кроме того, сообщается о поэтапном ослаблении социальных ограничений во Франции в декабре и возможности ослабления карантина в Великобритании на рождественские каникулы. На валютном рынке РФ в начале торгов возможно укрепление рубля с "тестированием" отметки 76 против доллара", — сказал он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах снизились на 0,4-0,7% на новостях о запросе минфином США неиспользованных антикризисных средств, выделенных Федеральной резервной системе , а также на фоне роста числа новых заражений коронавирусом в стране.

С утра фьючерсы на американские фондовые индексы повышаются на 0,3%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном повышаются — в пределах 1,1%, в частности шанхайский Shanghai SE Composite Index — на 1,1%.

Стоимость нефти повышается на 0,8% до 45,42 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро прибавляет 0,2%, до 1,1875 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

Российский рынок акций закрыл торги пятницы небольшим ростом по индексу Мосбиржи и по индексу РТС на фоне покупок отдельных бумаг и роста нефтяных котировок. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,15% — до 3051,04 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,3%, до 1262,69 пункта.