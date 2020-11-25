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На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара вырос на 8 копеек — до 75,56 рубля.

Курс евро увеличился на 22 копейки и составил 89,90 рубля.