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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском и ещё 34 3 часа назад
Рубль снижается к доллару и евро
Фото: ТАСС
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 8 копеек — до 75,56 рубля.
Курс евро увеличился на 22 копейки и составил 89,90 рубля.
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Рынки , Цена на нефть , Экономика России , Новые налоги , Евро , Доллар
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