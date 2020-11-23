У золота новая надежда 

Михаил Шейбе, стратег Sberbank Investment Research
После того как в четверг котировки золота снова проверили на прочность уровень поддержки $1 855 за унцию (в предыдущий раз это произошло 9 ноября, когда цены упали на $110 за унцию), рынок начал отыгрывать потери, и во время торговой сессии в пятницу цены выросли к отметке $1 880 за унцию. Главным поддерживающим фактором стало то, что министр финансов США Стивен Мнучин дал понять, что готов возобновить переговоры о стимулировании экономики (хотя днем ранее он дал понять, что намерен аннулировать неиспользованные экстренные меры поддержки, согласованные с ФРС США). Тем не менее расхождение позиций Минфина и Федрезерва сохраняется, а это еще один повод для беспокойства рынков на фоне эпидемии коронавируса. Глобальное восприятие риска улучшилось на фоне новостей о том, что первые программы массовой вакцинации от коронавируса в США и Великобритании могут начаться уже в первой половине декабря, а некоторые из крупнейших европейских стран собираются к Рождеству смягчить карантинные ограничения.
На момент написания этого обзора цены на золото консолидировались около $1 875 за унцию в преддверии публикации предварительных индексов IHS Markit PMI для еврозоны и США за ноябрь. Скорее всего, эти данные будут хуже, чем в октябре, особенно в сфере услуг. Впрочем, не исключено, что представленные индексы превзойдут ожидания, как и в октябре, несмотря на вторую волну коронавируса. При этом производственные индексы PMI, вероятно, отразят значительный рост активности в Европе и США. С учетом этого мы ожидаем, что котировки золота будут уверенно держаться выше поддержки $1 855 за унцию в начале недели, и риск отступления до следующего уровня поддержки $1 841 за унцию довольно незначителен. Впрочем, цены могут и подняться выше сопротивления на отметке $1 882 за унцию, хотя им вряд ли хватит импульса достичь следующего уровня сопротивления $1 899 за унцию (максимума 16 ноября).
Европейские рынки на этой неделе будут следить за переговорами ЕС и Великобритании по ситуации, сложившейся после Brexit. В центре внимания глобальных рынков остается пандемия коронавируса. Кроме того, могут появиться новости, касающиеся стимулирования в США и ЕС, а также деятельности президента и избранного президента США. Bloomberg и другие СМИ сообщили, что Джо Байден назначит на пост госсекретаря своего давнего советника Энтони Блинкена. Эти новости усилили ожидания того, что Джо Байден будет стремиться к восстановлению глобальных альянсов, в которых участвовали США, и, возможно, что при нем президентская администрация будет больше склонна к интервенционизму, чем при Дональде Трампе. По информации разных СМИ, во вторник будут названы имена основных чиновников в новом кабинете. Также в среду ожидаются протокол заседания ФРС США и обзор финансовой стабильности от ЕЦБ. Протокол заседания ЕЦБ выйдет в четверг, когда рынки в США будут закрыты в связи с Днем благодарения. В США в конце недели главным событием станут распродажи во время "черной пятницы".