Вакцина от COVID-19 подняла цены на нефть

Новости о вакцине от коронавируса подняли цены на нефть до максимума за несколько месяцев. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.

К 11:22 по московскому времени стоимость январьского фьючерса на нефть марки Brent превысила 46 долларов за баррель впервые со 2 сентября 2020 года. Стоимость американского сырья марки WTI с поставкой в январе достигла 43,31 доллара, что также стало максимумом за несколько месяцев.