Рынок Европы вырос на новостях от AstraZeneca

Европейские фондовые индексы в понедельник торговались выше, поскольку инвесторы с оптимизмом реагируют на продолжающийся прогресс в разработке эффективных вакцин от коронавируса.

В 04:00 по восточному времени (09:00 по Гринвичу) индекс DAX в Германии торговался на 1% выше, CAC 40 во Франции вырос на 0,8%, а индекс FTSE в Великобритании поднялся на 0,3%.

Утром в понедельник компания AstraZeneca объявила, что ее вакцина от COVID-19, разработанная совместно с Оксфордским университетом, оказалась на 90% эффективна в предотвращении вируса COVID-19, когда пациенты получали вначале половинную дозу, а затем полную.

Однако режим второго дозирования проявил эффективность только на 62% при введении двух полных доз с интервалом не менее одного месяца. Несколько запутанное новостное сообщение привело к падению стоимости акций AstraZeneca на 1%, хотя препарат Astra и Оксфордского университета обладает значительным преимуществом, заключающимся в том, что его можно хранить без специального холодильного оборудования.

Мунсиф Слауи, руководитель американской правительственной программы по разработке вакцины под названием Operation Warp Speed, объявил в воскресенье, что первые дозы вакцины от COVID-19 могут быть переданы ключевым фигурам уже 11 декабря. Министр здравоохранения Германии Йенс Спан также заявил, что вакцинация в Германии, как ожидается, начнется к концу года.

Это произошло после того, как фирма Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech в пятницу подали заявку на получение разрешения FDA (Управления по санитарному контролю продуктов и лекарств США) для экстренного использования своей вакцины от коронавируса — в тот же день, когда Moderna объявила, что она близка к получению такого же одобрения.

Обе вакцины — Pfizer и Moderna — имеют уровень эффективности около 95%, но вакцина Pfizer требует хранения при очень низких температурах.

Тем не менее, перспектива начала распространения вакцины до начала рождественских праздников воодушевила инвесторов, хотя потребуется некоторое время, прежде чем ее объемы производства и цепочки поставок смогут соответствовать мировому спросу. Между тем, количество новых случаев заболеваний продолжает расти, и значительная часть общественной жизни по всей Европе и США сокращается, хотя Франция заявила, что вновь откроет магазины до Рождества, а Великобритания, как ожидается, объявит о смягчении своих ограничений в течение дня в понедельник. В последние дни в обеих странах зарегистрировано снижение темпов новых заражений.

Последние данные PMI показали, что сектор услуг во Франции и Германии сильно пострадал от новых ограничений по сдерживанию коронавируса. Сводный индекс производства в еврозоне будет опубликован сегодня позднее в ходе сессии, и ожидается, что он упадет с 50,0 в октябре до 45,8 в ноябре, при этом основной удар придется на сектор услуг.

Что касается корпоративных новостей, то акции Cineworld взлетели на 19% после того, как сеть кинотеатров добилась отсрочки погашения долга до июня 2022 года вместе с новым займом на $450 млн в рамках сделки по борьбе с эпидемией COVID-19.

Кроме того, акции французского банка Credit Agricole подскочили на 3,7% после того, как его итальянское подразделение сделало предложение о покупке итальянского банка Credito Valtellinese.

В понедельник цены на нефть поднялись на фоне новостей о вакцинах и ослаблении карантина, а также сообщений о нападении йеменских повстанцев-хуситов на нефтяную установку в Саудовской Аравии.

Фьючерсы на сырую американскую нефть WTI торгуются на 1,9% выше, по $43,25 за баррель, в то время как международный эталонный контракт Brent подорожал на 1,5% до $45,75, что близко к максимальному уровню с сентября, прибавив более 5% на прошлой неделе.