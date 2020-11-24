Фондовые рынки АТР растут

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно растут на новостях от британской компании AstraZeneca о клинических испытаниях вакцины от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.36 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,07% — до 3412,08 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,1% — до 2299,62 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 0,05% — до 26498,67 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,67% — до 2619,98 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,47% — до 6658 пунктов, японский Nikkei 225 — на 2,75% — до 26230,52 пункта.

Во вторник трейдеры отыгрывают новости от компании AstraZeneca об испытании вакцины от коронавируса. Так, исследователи оценили эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%.

Ранее в ноябре компании Pfizer и Moderna сообщали об успехах клинических испытаний своих вакцин-кандидатов. Эффективность разработок обеих компаний составила около 95%. Кроме того, Pfizer и немецкая BioNTech подали в пятницу запрос в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США для получения разрешения на экстренное использование вакцины от COVID-19.

"Трейдеры по-прежнему реагируют на новости о вакцинах, поскольку конец пандемии становится мыслимым", — заявил агентству Рейтер аналитик IG Markets Кайл Родда (Kyle Rodda).

Кроме того, аналитик отмечает, что статистические данные по США, опубликованные в понедельник, также оказывают поддержку рынкам, указывая на постепенное восстановление одной из крупнейших экономик мира.