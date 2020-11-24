Фондовые рынки АТР растут

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно растут на новостях от британской компании AstraZeneca о клинических испытаниях вакцины от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.36 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,07% — до 3412,08 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,1% — до 2299,62 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 0,05% — до 26498,67 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,67% — до 2619,98 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,47% — до 6658 пунктов, японский Nikkei 225 — на 2,75% — до 26230,52 пункта.
Во вторник трейдеры отыгрывают новости от компании AstraZeneca об испытании вакцины от коронавируса. Так, исследователи оценили эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%.
Ранее в ноябре компании Pfizer и Moderna сообщали об успехах клинических испытаний своих вакцин-кандидатов. Эффективность разработок обеих компаний составила около 95%. Кроме того, Pfizer и немецкая BioNTech подали в пятницу запрос в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США для получения разрешения на экстренное использование вакцины от COVID-19.
"Трейдеры по-прежнему реагируют на новости о вакцинах, поскольку конец пандемии становится мыслимым", — заявил агентству Рейтер аналитик IG Markets Кайл Родда (Kyle Rodda).
Кроме того, аналитик отмечает, что статистические данные по США, опубликованные в понедельник, также оказывают поддержку рынкам, указывая на постепенное восстановление одной из крупнейших экономик мира.
Кроме того, инвесторы также обратили внимание на новости из США. Так, президент страны Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение Управлению общих служб США "делать, что нужно" по "первоначальным протоколам" передачи власти Джо Байдену. Следующий президент США будет приведен к присяге 20 января 2021 года.