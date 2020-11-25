Ещё
Далее:
Читайте также:
Купить кино на год вперед
Купить кино на год вперед Скидки до 99% ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.92
$
75.79
90.22
90.14
Прогноз
30.11 – 07.12
$
76.18
90.24
Индексы и котировки Brent
48.21
+0.35 Золото
1806.15
+0.10 РТС
1256.81
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
25.11
1.1901
+0.0092
10.11
1.1809
22.11
13.11
30.10

Биржи АТР растут вслед за рынками США 

Прайм и ещё 5 1 час назад
Биржи АТР растут вслед за рынками США
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно растут вслед за американскими биржами, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.34 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,22%, до 3395,33 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,78%, до 2276,29 пункта; гонконгский Hang Seng Index растёт на 0,85%, до 26814,66 пункта, южнокорейский KOSPI на 0,35%, до 2626,96 пункта, австралийский S&P/ASX 200 на 0,85%, до 6700,5 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,23%, до 26488,35 пункта.
В среду инвесторы Азии разделяют оптимизм рынков США. Американские биржи во вторник закрылись ростом, а фондовый индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) впервые превысил отметку в 30 тысяч пунктов.
Росту на рынках продолжают способствовать новости о вакцине от коронавируса. В понедельник британская компания AstraZeneca объявила, что промежуточный анализ ее вакцины показал эффективность от 70% до 90%. Ранее в ноябре об успешных испытаниях сообщали компании Moderna, а также Pfizer и BioNTech.
Кроме того, в ночь на вторник управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало кандидата от Демократической партии Джо Байдена победителем президентских выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Это означает окончание политической неопределенности в стране, продолжавшейся по ходу президентской гонки.
Рыночный стратег IG Цзиньгуй Пань (Jingyi Pan) в то же время отмечает, что рынки АТР в большей степени реагируют на вакцину, поскольку ее разработка дает возможность оценивать перспективы восстановления экономики после пандемии и выхода из кризиса, а сообщения о передаче власти в США Байдену лишь "приукрасили" ожидания более благоприятных условий для рынков.
Видео дня. Эксперт назвал тех, кого коснется повышение НДФЛ до 15%
Прайм: последние новости
Эксперты сказали, что угрожает доллару Эксперты сказали, что угрожает доллару Курс доллара упал до минимума с 2018 года Курс доллара упал до минимума с 2018 года Credit Suisse назвал рубль недооцененным Credit Suisse назвал рубль недооцененным
Комментарии
Рынки , Джозеф Байден , Демократическая партия США , Pfizer
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании