Биржи АТР растут вслед за рынками США 

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно растут вслед за американскими биржами, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.34 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,22%, до 3395,33 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,78%, до 2276,29 пункта; гонконгский Hang Seng Index растёт на 0,85%, до 26814,66 пункта, южнокорейский KOSPI на 0,35%, до 2626,96 пункта, австралийский S&P/ASX 200 на 0,85%, до 6700,5 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,23%, до 26488,35 пункта.

В среду инвесторы Азии разделяют оптимизм рынков США. Американские биржи во вторник закрылись ростом, а фондовый индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) впервые превысил отметку в 30 тысяч пунктов.

Росту на рынках продолжают способствовать новости о вакцине от коронавируса. В понедельник британская компания AstraZeneca объявила, что промежуточный анализ ее вакцины показал эффективность от 70% до 90%. Ранее в ноябре об успешных испытаниях сообщали компании Moderna, а также Pfizer и BioNTech.

Кроме того, в ночь на вторник управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало кандидата от Демократической партии Джо Байдена победителем президентских выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Это означает окончание политической неопределенности в стране, продолжавшейся по ходу президентской гонки.

Рыночный стратег IG Цзиньгуй Пань (Jingyi Pan) в то же время отмечает, что рынки АТР в большей степени реагируют на вакцину, поскольку ее разработка дает возможность оценивать перспективы восстановления экономики после пандемии и выхода из кризиса, а сообщения о передаче власти в США Байдену лишь "приукрасили" ожидания более благоприятных условий для рынков.